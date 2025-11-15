Atp Finals 2025, oggi Sinner-De Minaur: orario, i precedenti, le quote e dove vederla

Alle Atp Finals 2025 di Torino oggi 15 novembre si sfideranno Jannik Sinner e Alex De Minaur, nell’incontro valido per la semifinale del torneo dei Maestri. L’azzurro e l’australiano si sono già incontrati 12 volte in passato, e in tutte le occasioni ad avere la meglio è stato proprio l’altoatesino. Per Sinner è la terza semifinale consecutiva alle Atp Finals, dopo aver superato il round robin in testa al gruppo Borg. Ieri Sinner ha sconfitto l’americano Shelton 6-3, 7-6.

I precedenti tra Sinner e De Minaur

Quest’anno tre precedenti tra gli Australian Open, Vienna e Pechino con l’australiano che ha vinto solo un set.

2019 – Next Gen Atp Finals (F): Sinner b. De Minaur 4-2, 4-1, 4-2

Sinner-De Minaur: orario e dove vederla

La partita sarà visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su Now, ma anche in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay. La diretta avrà inizio alle 14.30.

I bookmaker nettamente a favore dell’italiano

Tre partite vinte su tre, sei set portati a casa, zero lasciati agli avversari. Percorso netto fin qui per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino, con l’italiano – campione in carica – che ha dominato il gruppo Borg e in semifinale affronterà l’australiano Alex De Minaur, finito al secondo posto del girone Connors, dietro a Carlos Alcaraz. Per i bookmaker, come riporta Agipronews, Sinner è già in finale: vale infatti 1,06 su William Hill e 1,07 su Snai il tredicesimo trionfo sull’australiano, la cui prima vittoria in carriera sull’azzurro è invece fissata a 7,50. Nel set betting, comanda il 2-0 Sinner a 1,32, seguito dal 2-1 a 4,20. Una vittoria di De Minaur in tre o due set paga invece rispettivamente 14 e 18 volte la giocata.

Jannik the perfectionist 🧙‍♂️@janniksin remains undefeated in Turin!#NittoATPFinals — ATP Tour (@atptour) November 14, 2025

Per i bookie la finale è già Alcaraz-Sinner

Si profila l’ennesimo duello – il sesto nel 2025 – tra i due tennisti più forti del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per la conquista del titolo alle Atp Finals, in corso di svolgimento a Torino. Per i bookmaker, infatti, non sembra esserci storia: come riporta Agipronews, la qualificazione alla finale dell’ultimo atto del circuito è in lavagna a 1,08 su Sisal per l’italiano, mentre si sale a 1,20 per lo spagnolo. Molto più distanti gli altri avversari, a cominciare da Alexander Zverev – già battuto in due set da Sinner nella seconda partita del girone – a 5, seguito da Alex De Minaur a 7,50 e da Felix Auger-Aliassime – anche lui già sconfitto dall’azzurro nel primo match del gruppo Borg – a 12.

In quota titolo, Sinner continua a essere in pole rispetto ad Alcaraz (che dopo la vittoria su Musetti ha ottenuto la certezza di essere numero 1 al mondo fino a fine anno): il bis del tennista di San Candido si gioca infatti a 1,53 su 888sport, con la prima volta alle Atp Finals per lo spagnolo invece in lavagna a 2,75. Lontani i rivali: il successo dell’australiano Alex De Minaur paga 17 volte la puntata, con il tedesco Alexander Zverev – a caccia del tris – fissato a 21. Chiude, a 51, il trionfo del canadese Felix Auger-Aliassime.

Sinner: “Era difficile restare nr 1, ma questi punti importanti”

“Il numero uno? Sapevamo prima del torneo che sarebbe stata molto difficile, tanti scenari messi insieme. Ma considerando questa stagione non potevo giocare meglio. Vediamo il prossimo anno, questi punti sono importanti anche per l’anno prossimo, restano per un anno intero. A fine anno ho giocato bene. Sono contentissimo per Alcaraz, è un bravo ragazzo. E’ bello vedere queste cose anche se fa male (lasciare il numero uno del ranking, ndr). Ma questo ti spinge ad allenarti e vediamo l’anno prossimo”. Così a Sky Sport Jannik Sinner dopo il successo su Ben Shelton, nel commentare il passaggio di consegne con Alcaraz che chiuderà la stagione da numero uno della classifica.