Sinner-Shelton oggi alle Atp Finals 2025 – La diretta

Jannik Sinner torna in campo oggi 14 novembre alle Atp Finals 2025. L’azzurro, attuale numero 2 del mondo, affronta lo statunitense Ben Shelton, numero 5, nella terza partita del girone dedicato a Bjorn Borg. Sinner è già sicuro della semifinale dopo aver vinto i primi due match contro Auger-Aliassime e Zverev. Il canadese e il tedesco si affronteranno poi questa sera in un match da dentro o fuori.
Ancora nessun break nel secondo set, Sinner e Shelton sono sul 3-3.
Sinner conquista il secondo break dell’incontro e chiude il set sul punteggio di 6-3.
In un quarto game combattuto, Sinner è riuscito comunque a vincere, annullando anche una palla per il contro-break di Shelton e a portarsi sul 3-1 nel primo set.
Subito break per Sinner in avvio di partita. L’azzurro strappa il servizio a Shelton e si porta sul 1-0.
Si profila l’ennesimo duello – il sesto nel 2025 – tra i due tennisti più forti del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per la conquista del titolo alle Atp Finals, in corso di svolgimento a Torino.
Per i bookmaker, infatti, non sembra esserci storia: come riporta Agipronews, la qualificazione alla finale dell’ultimo atto del circuito è in lavagna a 1,08 su Sisal per l’italiano, mentre si sale a 1,20 per lo spagnolo. Molto più distanti gli altri avversari, a cominciare da Alexander Zverev – già battuto in due set da Sinner nella seconda partita del girone – a 5, seguito da Alex De Minaur a 7,50 e da Felix Auger-Aliassime – anche lui già sconfitto dall’azzurro nel primo match del gruppo Borg – a 12.
In quota titolo, Sinner continua a essere in pole rispetto ad Alcaraz (che dopo la vittoria su Musetti ha ottenuto la certezza di essere numero 1 al mondo fino a fine anno): il bis del tennista di San Candido si gioca infatti a 1,53 su 888sport, con la prima volta alle Atp Finals per lo spagnolo invece in lavagna a 2,75. Lontani i rivali: il successo dell’australiano Alex De Minaur paga 17 volte la puntata, con il tedesco Alexander Zverev – a caccia del tris – fissato a 21. Chiude, a 51, il trionfo del canadese Felix Auger-Aliassime.