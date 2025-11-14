Sinner-Shelton oggi alle Atp Finals 2025 – La diretta

L’altoatesino è già sicuro della semifinale

Jannik Sinner torna in campo oggi 14 novembre alle Atp Finals 2025. L’azzurro, attuale numero 2 del mondo, affronta lo statunitense Ben Shelton, numero 5, nella terza partita del girone dedicato a Bjorn Borg. Sinner è già sicuro della semifinale dopo aver vinto i primi due match contro Auger-Aliassime e Zverev. Il canadese e il tedesco si affronteranno poi questa sera in un match da dentro o fuori.