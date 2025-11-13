Musetti-Alcaraz alle Atp Finals 2025 – La diretta

Musetti-Alcaraz è il match clou di questa giornata alle Atp Finals 2025 di Torino, il carrarino per qualificarsi alla semifinale dovrà battere il campione spagnolo. Una vittoria di Lorenzo, aiuterebbe Jannik Sinner a tornare n.1 del ranking mondiale. Segui con noi la diretta dell’incontro.
Ecco il primo break del secondo set. Lorenzo Musetti inizia a mostrare i primi sintomi di stanchezza, fisica e mentale, e cede il turno di servizio allo spagnolo. Alcaraz conduce 3-1
Dopo un turno di battuta tenuto a fatica, Musetti cede nel terzo ai colpi di Alcaraz: è 2-1 nel secondo set
Alcaraz al servizio non perde il turno di battuta.
Un nastro pizzicato dal dritto di Musetti rischia di cambiare l’andamento del game e del set. Infuriato per la sfortuna, Musetti non riesce a ricomporsi e lo spagnolo prova ad approfittarne. Alcaraz fa vedere le sue prime spettacolari chiusure in difesa, Lorenzo concede troppo errori e alla fine deve cedere. E’ 6-4 Alcaraz.
Lo spagnolo è ingiocabile nel suo turno di battuta, e come Musetti porta a casa senza problemi il suo game: siamo 5-4 nel primo set.
Serata di gala per il servizio di Lorenzo Musetti, che conferma il suo turno: 4-4
Più combattuto il settimo game, con Alcaraz che inizia spingendo in maniera forsennata e Musetti che sbaglia clamorosamente un rovescio che lo avrebbe portato a giocarsi una palla break. Alla fine ha la meglio lo spagnolo. 4-3
Tiene a 0 il servizio anche Lorenzo Musetti, che riporta il set sul 3-3
Il primo set non si schioda dall’equilibrio: Alcaraz conferma il suo turno di battuta e chiude il quinto game senza problemi. 3-2
Carlos Alcaraz alza i giri del motore e piazza due colpi pesanti nel quarto game, ma Musetti non si scompone: salva il gioco e si porta sul 2-2.
Il match è appena iniziato e i due tennisti sono in fase di studio: Alcaraz mantiene il servizio al terzo game e conduce 2-1
Lorenzo Musetti non si lascia intimorire da Alcaraz e ribatte colpo su colpo: 1-1
Carlos Alcaraz parte col piede giusto e conserva il servizio
Lorenzo Musetti non ha altre opzioni che vincere, possibilmente in due set, se vuole proseguire la sua avventura alle Atp Finals 2025 di Torino. Una sconfitta, invece, regalerebbe ad Alcaraz in un colpo solo la vetta del girone e la certezza di finire il 2025 al numero 1 del ranking.
Sono sette i precedenti tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo conduce 6-1 nei confronti diretti. Quest’anno ha sconfitto Musetti anche in semifinale al Roland Garros, prima di trionfare in finale in una storica battaglia contro Jannik Sinner. L’unica vittoria di Musetti contro lo spagnolo risale al primo incontro tra i due, nel 2022 sulla terra rossa di Amburgo.