Sinner-Shelton oggi alle Atp Finals 2025: orario, precedenti e dove vederlo

Jannik Sinner scende in campo oggi, venerdì 14 novembre, a Torino, per l’ultimo match della fase a gironi delle Atp Finals 2025. Il suo avversario è lo statunitense Ben Shelton, n°5 del mondo, già eliminato dall’ultimo e prestigioso appuntamento della stagione. Il 23enne di Atlanta, infatti, ha rimediato due sconfitte contro il tedesco Alexander Zverev e il canadese Felix Auger-Aliassime. L’azzurro invece – forte di due match vinti senza perdere nemmeno un set – è già qualificato per la semifinale, nella quale troverà l’australiano Alex de Minaur.

Dove vedere la partita in tv

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton si può seguire in diretta e in chiaro su Rai2 e RaiPlay. In esclusiva sui canali SkySport, SkyGo e Now Tv. I due sono attesi alla Inalpi Arena di Torino alle ore 14.

Atp Finals 2025: il programma di oggi 14 novembre

Singolare: Sinner VS Shelton ore 14

Singolare: Auger-Aliassime VS Zverev ore 20.30

Doppio: Heliovaara/Patten VS Arevalo/Pavic ore 11.30

Doppio: Salisbury/Skupski VS Harrison/King ore 18

Sinner-Shelton: i precedenti

L’azzurro e lo statunitense si sono affrontati in passato otto volte. Il 24enne altoatesino finora ha conquistato sette vittorie e subìto una sola sconfitta, nel 2023, al Masters 1000 di Shanghai. L’ultimo incontro risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, vinto da Jannik con un doppio 6-3.

2025 – Quarti di finale Masters 1000 di Parigi: Sinner ha vinto 6-3 6-3

2025 – Quarti di finale Wimbledon: Sinner ha vinto 7-6 6-4 6-4

2025 – Semifinale Australian Open: Sinner ha vinto 7-6 6-2 6-2

2024 – Round of 16 Masters 10000 di Shanghai: Sinner ha vinto 6-4 7-6

2024 – Round of 16 Wimbledon: Sinner ha vinto 6-2 6-4 7-6

2024 – Round of 16 Masters 1000 di Indian Wells: Sinner ha vinto 7-6 6-1

2023 – Round of 32 Atp 500 di Vienna: Sinner ha vinto 7-6 7-5

2023 – Round of 16 Masters 1000 di Shanghai: Shelton ha vinto 2-6 6-3 7-6

Chi è Ben Shelton

Ben Shelton è nato il 9 ottobre 2002 ad Atlanta, Georgia, Stati Uniti. Questa stagione ha raggiunto il suo best ranking, posizionandosi al gradino n°5 della classifica mondiale, davanti al connazionale Taylor Fritz. In carriera ha vinto tre titoli: l’Atp 500 di Tokyo nel 2023, l’Atp 250 di Houston nel 2024 e il Masters 1000 di Toronto nel 2025.

Professionista dal 2022, ha collezionato 111 vittorie, 74 sconfitte e un montepremi pari a 9.938.951 dollari – 4.269.653 accumulati solo quest’anno. E’ noto nel circuito per il suo servizio potente, che durante le Atp Finals ha raggiunto i 235 km/h. Il record di velocità al servizio, tuttavia, appartiene al francese Giovanni Mpeshi Perricard che ha toccato i 246 km/h nel giugno scorso a Wimbledon contro Taylor Fritz.