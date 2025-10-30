Atp Parigi Bercy 2025, Sinner e Sonego oggi in campo: orari e dove vederli

Al torneo Atp Parigi Bercy 2025 torna in campo oggi, 30 ottobre, Jannik Sinner. Il tennista azzurro numero 2 del mondo affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking, in un match degli ottavi di finale sul cemento indoor parigino. Sinner ha sconfitto ieri nei 16esimi il belga Zizou Bergs. L’altoatesino punta ad andare più avanti possibile nel torneo che ha visto uscire subito il suo rivale, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, sconfitto da Cameron Norrie, per tornare in vetta al ranking in vista delle Atp Finals.

Oggi scende in campo anche Lorenzo Sonego, che ieri ha sconfitto il numero 8 Lorenzo Musetti nel derby azzurro, complicando di molto la corsa dello stesso Musetti alla partecipazione alle Atp Finals.

A souvenir this young fan will treasure forever ❤️#RolexParisMasters pic.twitter.com/qmpxTRxifu — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025

Gli italiani in campo oggi: orari e dove vederli

I match di oggi degli azzurri al torneo Atp Parigi Bercy 2025:

Sonego -Medvedev alle 17.30

-Medvedev alle 17.30 Cerundolo-Sinner non prima delle 19

I match Sinner-Cerundolo e Medvedev-Sonego saranno trasmessi in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky (Sky Sport e Sky Sport Tennis). Le partite non saranno trasmesse in chiaro, mentre lo saranno in streaming su Now e SkyGo.