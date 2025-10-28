Sorpresa al ‘Rolex Paris Masters’, ultimo Masters 1000 della stagione (montepremi 6.128.940 euro) in corso sul duro indoor della Defense Arena, a Nanterre. Il numero uno Carlos Alcaraz è stato eliminato al secondo turno battuto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 dal britannico Cameron Norrie dopo 2h25′ di gioco. In virtù di questo risultato Jannik Sinner potrà tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo in caso di vittoria del torneo.
Atp Parigi 2025, Alcaraz eliminato al secondo turno da Norrie
