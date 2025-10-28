Accesso Archivi

Atp Parigi 2025, Alcaraz eliminato al secondo turno da Norrie

October 28, 2025, Nanterre, Hauts De Seine, France: CARLOS ALCARAZ (ESP) returns the ball to CAMERON NORRIE (GBR) during the second round of Rolex Paris Masters 1000 tournament at La Defense Arena Stadium – Nanterre – France (Cal Sport Media via AP Images)
LaPresse
Jannik Sinner potrà tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo in caso di vittoria del torneo

Sorpresa al ‘Rolex Paris Masters’, ultimo Masters 1000 della stagione (montepremi 6.128.940 euro) in corso sul duro indoor della Defense Arena, a Nanterre. Il numero uno Carlos Alcaraz è stato eliminato al secondo turno battuto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 dal britannico Cameron Norrie dopo 2h25′ di gioco. In virtù di questo risultato Jannik Sinner potrà tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo in caso di vittoria del torneo.

