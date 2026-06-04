Milo Infante contro Roberta Bruzzone: la criminologa segnalata al Comitato etico della Rai

Volano stracci tra Milo Infante e Roberta Bruzzone. Il conduttore di ‘Ore 14’, vicedirettore degli Approfondimenti Rai, dopo essersi confrontato con la sua direzione si è rivolto all’azienda pubblica per contestare una serie di commenti che la nota criminologa, un tempo spesso ospite del suo programma, avrebbe condiviso sui social dopo la sua ultima apparizione negli studi dello show televisivo di Rai2. Analoghe proteste sarebbero state avanzate anche da altri due conduttori, Salvo Sottile e Massimo Giletti, seppur su piani diversi.

Bruzzone e lo scontro a ‘Ore 14’: cosa era successo

Il 27 novembre scorso, Bruzzone aveva abbandonato la puntata di ‘Ore 14’ invitando gli altri ospiti a “leggere le carte” di un caso di cronaca nera che si stava analizzando in diretta; Infante a quel punto aveva replicato in modo netto alla criminologa: “Facciamo anche noi lo sforzo di leggere i documenti, non li ha letti solo lei”. In seguito, Bruzzone ha spiegato il perché della sua decisione di lasciare lo studio di ‘Ore 14’ in un podcast online, affermando che era “venuto meno il rapporto di amicizia” con il conduttore Rai. Infante, dal canto suo, ha sempre detto di aver deciso in autonomia di non avvalersi più della collaborazione della criminologa perché “sarebbe andata molto oltre con affermazioni nei confronti degli ospiti e di altri collaboratori del programma”.

Lo scontro tra i due potrebbe ora compromettere la messa in onda di un nuovo programma Rai di cui Bruzzone dovrebbe essere al timone a partire dal prossimo autunno. Infante ha infatti segnalato il comportamento della criminologa al Comitato etico della Rai, oltre che ai direttori di competenza; avrebbe consegnato un dossier sugli insulti che gli sarebbero stati rivolti e adesso il Comitato dovrà decidere se sia opportuno affidare un ulteriore programma alla criminologa. Per quanto non si conoscano i tempi della scelta finale che prenderà la Rai, sono già al vaglio diverse ipotesi, come la possibilità di sostituire Bruzzone se non si dovesse sciogliere l’impasse.