Sinner-Bergs oggi all’Atp Parigi Bercy 2025 – La diretta

Al torneo Atp Parigi Bercy 2025, oggi 29 ottobre, torna in campo Jannik Sinner: il numero 2 del mondo ha battuto 6-4, 6-2 il belga Zizou Bergs, numero 41 del ranking, in un match valido per i 16esimi di finale del torneo. Sinner approda agli ottavi e punta ad arrivare in fondo al torneo e approfittare così, in ottica ranking, anche del passo falso del rivale, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, eliminato a sorpresa dallo statunitense Cameron Norrie. In programma oggi sui campi indoor in cemento parigini anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti (8) e Lorenzo Sonego (45).

Sinner-Bergs a Parigi, la diretta della partita Inizio diretta: 29/10/25 17:30 Fine diretta: 29/10/25 21:00