Sinner-Bergs oggi all’Atp Parigi Bercy 2025 – La diretta

Al torneo Atp Parigi Bercy 2025, oggi 29 ottobre, torna in campo Jannik Sinner: il numero 2 del mondo ha battuto 6-4, 6-2 il belga Zizou Bergs, numero 41 del ranking, in un match valido per i 16esimi di finale del torneo. Sinner approda agli ottavi e punta ad arrivare in fondo al torneo e approfittare così, in ottica ranking, anche del passo falso del rivale, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, eliminato a sorpresa dallo statunitense Cameron Norrie. In programma oggi sui campi indoor in cemento parigini anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti (8) e Lorenzo Sonego (45).
“Sono molto contento di come ho giocato e soprattutto di come ho servito. Questo è un campo davvero unico, per me è difficile fare paragoni visto che l’anno scorso non c’ero: è molto particolare. Le palle sono grandi e lente: si fa fatica a trovare il giusto ritmo. I colpi di inizio gioco, come la risposta, che oggi è andata bene, sono sempre fondamentali. Vedremo domani, avrò altri feedback”. Così Jannik Sinner, vincitore all’esordio al “Rolex Paris Masters”, ultimo Atp 1000 della stagione, battendo il belga Ziizou Bergs. “Ho iniziato bene il torneo, adesso cercherò di fare un passo in avanti”, ha concluso.
Lorenzo Musetti chiude sul 6-3 il primo set del derby azzurro contro Lorenzo Sonego. Il set è durato 38 minuti.
Musetti si porta avanti con un break nel primo set contro Sonego, e conduce 4-1.
Vittoria per Jannik Sinner, che prosegue il suo cammino al torneo Atp Parigi Bercy 2025: l’altoatesino, numero 2 del mondo, ha sconfitto il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 29 minuti di gioco e approda agli ottavi di finale.
È cominciato anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. I due sono sul punteggio di 1-1, senza break, nel primo set.
Le difese di Bergs stanno cedendo e nel quinto game del secondo set Sinner conquista il secondo break, portandosi sul 4-1.
Jannik Sinner si porta subito avanti anche nel secondo set, che conduce 2-0 avendo ottenuto un break nel primo gioco, proprio come accaduto nel primo set dell’incontro.
Jannik Sinner ha vinto il primo set, mantenendo fino alla fine il break conquistato nel primo game e chiudendo sul 6-4 in 52 minuti.
Jannik Sinner conduce 4-2 nel primo set, avendo mantenuto finora il break di vantaggio conquistato nel primo game dell’incontro. Al servizio ora Bergs.
Sinner si porta avanti 2-0 nel primo set conquistando il suo turno di battuta a zero. Più combattuto era stato invece il primo gioco dell’incontro, con Bergs al servizio, finito ai vantaggi ma che ha permesso a Sinner di conquistare subito il break.
Alexander Zverev accede agli ottavi del Atp Parigi Bercy 2025, il “Rolex Paris Masters”, ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de ‘La Defense Arena’ della capitale francese. Il tennista tedesco, numero 3 del mondo, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto nei sedicesimi l’argentino Camilo Ugo Carabelli, 49 della classifica mondiale con il punteggio di 6-7 (5) 6-1 7-5. Agli ottavi Zverev affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Davidovich Fokina e la wild card francese Arthur Cazaux.
Sono in campo a Parigi Jannik Sinner e Zizou Bergs. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo, ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Sarà dunque il belga a servire per primo in questo match dei sedicesimi di finale.