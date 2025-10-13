Musetti n.8 del ranking ATP verso le Atp Finals 2025: l’ostacolo Auger Aliassime

L’azzurro ha 530 punti di vantaggio sul canadese e potrebbe incontrarlo in finale al torneo Atp 250 di Bruxelles

Meno di un mese al via delle Atp Finals di Torino e si infiamma la corsa al prestigioso ‘Torneo dei Maestri’, al quale si qualificano i migliori 8 tennisti al mondo nell’anno solare 2025. Tra gli azzurri è già qualificato Jannik Sinner, ma l’Italia spera di avere un secondo rappresentante in Lorenzo Musetti, che attualmente occupa l’ottavo e ultimo posto disponibile. Il tennista carrarino però deve difendere il suo posto, nei prossimi tornei, dai diretti inseguitori, primo fra tutti il canadese Felix Auger-Aliassime, che lo ha battuto agli ottavi di finale del torneo Atp 1000 di Shanghai.

Ranking ATP 2025: Musetti all’ottavo posto

Nell’ultimo ranking Atp, aggiornato al 13 ottobre 2025, Lorenzo Musetti ha guadagnato una posizione portandosi al numero 8 mondiale con 3.645 punti: superato l’infortunato Jack Draper, la cui stagione è di fatto finita. Oltre a Musetti e Sinner, il tennis italiano può vantare quattro giocatori nei primi trenta posti e sei nei primi 100: Flavio Cobolli (22), Luciano Darderi (26, nuovo best ranking), Lorenzo Sonego (47) e Matteo Berrettini (61). Per quanto riguarda però la corsa verso le Atp Finals, contano solo i risultati realizzati nell’anno solare 2025.

La corsa alle ATP Finals 2025: scenario attuale

La Race per le Nitto ATP Finals 2025 vede attualmente solo due tennisti matematicamente qualificati: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lorenzo Musetti occupa l’ottava posizione, l’ultima virtualmente utile per la qualificazione, e rappresenta l’unica speranza italiana oltre a Sinner di partecipare al prestigioso torneo di Torino. La situazione è tuttavia in continua evoluzione. Musetti (3,435 punti) detiene un vantaggio di 530 punti su Felix Auger-Aliassime (2,905), attualmente decimo nella Race ma virtualmente nono dato l’infortunio di Draper. Un margine significativo ma non ancora decisivo, considerando i tornei ancora da disputare prima della conclusione della stagione, compreso il Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Musetti vs Auger-Aliassime: il duello decisivo

Dopo quello degli ottavi di Shanghai, un nuovo confronto tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime potrebbe rivelarsi cruciale per la qualificazione alle ATP Finals. I due tennisti sono rispettivamente testa di serie numero 1 e 2 al torneo Atp 250 di Bruxelles, dove potrebbero incontrarsi in finale. Un eventuale scontro diretto avrebbe implicazioni importanti sulla classifica Race e sulla corsa per Torino. Alle loro spalle, anche Casper Ruud e Holger Rune mantengono vive le loro speranze di qualificarsi alle Finals: questa settimana i due sono le prime teste di serie a Stoccolma, altro torneo 250.

Le quote dei bookmaker per Bruxelles

Nell’ottica del torneo di Bruxelles i bookmaker vedono un testa a testa tra l’azzurro e il canadese: vale infatti 4 su Planetwin365 e GoldBet il trionfo di Aliassime, con Musetti invece offerto a 5,50.

I prossimi appuntamenti di Musetti

Dopo il torneo Atp 250 di Bruxelles, il calendario prevede ancora importanti opportunità per Musetti per consolidare la posizione, con i tornei di Vienna (ATP 500) e Masters 1000 di Parigi all’orizzonte. Ogni punto conquistato diventa prezioso in questa fase finale della stagione.

Le chance di qualificazione di Daniil Medvedev

Anche Daniil Medvedev conserva teoriche possibilità di qualificazione alle Atp Finals di Torino, ma deve recuperare ben 1.075 punti rispetto a Musetti. L’ex numero uno del mondo, impegnato questa settimana all’Almaty Open (ATP 250), proverà a rimontare nei tornei di Vienna e Parigi, dove ha già trionfato in passato.