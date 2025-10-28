Sinner-Bergs domani a Parigi Bercy 2025: orario, precedenti e pronostici

Jannik Sinner torna in campo domani, martedì 28 novembre, nel match d’esordio al torneo Atp di Parigi Bercy 2025, ultimo Masters 1000 della stagione prima delle Atp Finals di Torino. Dopo il bye al primo turno, l’azzurro numero 2 del mondo affronta il 26enne belga Zizou Bergs, n.41 del ranking Atp.

Orario e precedenti

La partita è la terza sul Campo Centrale, dove il programma diurno inizia alle ore 11 con la sfida Rinderknech-Vacherot seguita da quella tra Zverev e Carabelli. Sinner quindi dovrebbe scendere in campo nel pomeriggio.

Tra i due non ci sono precedenti. Bergs ha raggiunto il suo best ranking (n.39) appena 15 giorni fa. Nel suo palmares nessun titolo nel circuito maggiore, solo due finali raggiunte entrambe quest’anno ad Auckland e sull’erba di Rosmalen. Nei tornei dello Slam il massimo risultato raggiunto è il terzo turno al Roland Garros lo scorso anno e all’Us Open in questa stagione. Per Sinner, insomma, un probabile esordio sul velluto.

Sinner e il ranking: “Il n.1 obiettivo del prossimo anno”

L’azzurro, che ha sempre nel mirino il controsorpasso su Carlos Alcaraz al numero 1 del mondo, ha parlato di questo obiettivo proprio oggi alla vigilia dell’esordio nel torneo transalpino. “E’ impossibile e a dire il vero è una cosa a cui non sto pensando, sarà l’obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa. Dicembre, come già accaduto l’anno scorso, sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti. So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest’anno”.

“Wimbledon è il torneo dove volevamo spingerci il più in fondo possibile e dove non potevo sperare di ottenere un risultato migliore. Ma la stagione è stata incredibile – ha ancora sottolineato Sinner- ho giocato quattro finali Slam, tantissime belle partite e non è ancora finita. C’è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino: l’anno scorso feci un’ottima corsa e quest’anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c’è questo torneo qui, che l’anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene. Speriamo di riuscire a cambiare un paio di cose e vediamo come andrà”.

Reduce da Vienna, dove ha conquistato il suo 22° titolo in carriera battendo in finale in tre set Zverev, le prime curiosità Sinner le ha dovute sciogliere proprio in merito alla condizione con cui approccerà questo ultima Masters 1000 della stagione: “Credo sia normale, dopo aver giocato cinque giorni consecutivi e una finale molto fisica, può succedere. Il fisico però sta bene, un po’ stanco perché non ho avuto il tempo per recuperare a pieno ma sono felice e sto recuperando giorno dopo giorno. Sono molto concentrato e speriamo adesso di riuscire a giocare un gran tennis”.

Nessun ripensamento sulla Davis, dopo la rinuncia alla Finals 8 di Bologna: “La decisione è presa. E su quest’argomento ho già detto tutto qualche giorno fa”.

Sinner-Bergs, i pronostici

Anche secondo i bookmaker, come riporta Agipronews, Sinner non avrà problemi con Bergs: vale infatti 1,01 su 888sport la sua vittoria, contro i 16 offerti invece per il suo avversario. Quote favorevoli a Sinner anche tra il set betting, con il 2-0 in lavagna a 1,05 su Goldbet e il 2-1 a 6,40. Si sale invece a 35 per il 2-1 Bergs e a 50 per il 2-0.

A Parigi, l’attuale numero due al mondo potrebbe anche ritrovare la prima posizione in classifica, scavalcando nuovamente Carlos Alcaraz: opzione verificabile solo se l’italiano dovesse vincere il torneo e lo spagnolo si fermasse ai quarti di finale. Per gli esperti, il ritorno di Sinner in vetta al ranking Atp entro il 31 dicembre si gioca a 8.

Nel mercoledì francese, scenderanno in campo anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, in un derby italiano che promette spettacolo. Musetti, in corsa per un posto alle Atp Finals, parte avanti: paga infatti 1,37 il secondo successo in carriera del tennista toscano contro Sonego, mentre aumenta a 2,95 una vittoria del 30enne torinese. La testa di serie numero 7 a Parigi è avanti anche tra il set betting, con il 2-0 a 1,99 e il 2-1 a 3,50. Un’affermazione di Sonego in due o tre set paga rispettivamente 5 e 6 volte la puntata.