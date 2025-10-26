Atp Vienna 2025, trionfa Jannik Sinner: ribaltato Alexander Zverev in finale

Per il tennista azzurro è il quarto titolo dell’anno: “Grazie a famiglia e fidanzata, è stata una settimana speciale”

Jannik Sinner ha trionfato ancora una volta a Vienna, respingendo l’assalto di Alexander Zverev in tre set. Dopo aver già vinto il titolo nel 2023, l’altoatesino ha confermato la sua supremazia sulla superficie dura, aggiornando il suo straordinario score in una stagione che, seppur lunga e faticosa, si conferma più che mai vincente. Con questa vittoria, il numero 4 ATP conquista il 22esimo titolo in carriera, il quarto in 2025, aggiungendosi a Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime come uno dei tre giocatori a vincere tre titoli sul cemento in questa stagione. La vittoria al torneo ATP 500 di Vienna lo rende anche il terzo giocatore a vincere questo prestigioso trofeo, dopo Pete Sampras e Andy Murray.

This one feels very special 🏆 Thank you all for the support ❤️ pic.twitter.com/KWJ3SHJEz5 — Jannik Sinner (@janniksin) October 26, 2025

Un match combattuto: Sinner resiste e ribalta Zverev con determinazione

La finale a Vienna non è stata affatto facile per Sinner. Dopo un inizio difficile, con la mancata occasione di break e un primo set perso 6-3, il tennista italiano ha trovato la sua forza mentale e fisica. Sinner, infatti, ha mostrato una reazione straordinaria nel secondo set, dove ha alzato il livello di gioco, sfruttando anche un paio di doppi falli di Zverev per ottenere il break decisivo. Con un parziale di 7 punti consecutivi, Sinner è riuscito a recuperare, vincendo 6-3 nel secondo set e portando la partita al terzo. Nel set decisivo, nonostante un fastidio alla coscia destra, Sinner ha mantenuto una lucidità e una forza mentale incredibili. Dopo aver strappato il break sul 5-5, ha chiuso il match 7-5, conquistando così il titolo.

Sinner: “Non mollare mai è stata la chiave della vittoria”

A fine partita, Sinner ha commentato la sua prestazione, sottolineando quanto fosse importante mantenere la calma nei momenti più critici. “Il terzo set è stato un su e giù, ma la cosa più importante è stata non mollare mai. Ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti, risparmiando energie per i miei turni di battuta”, ha dichiarato l’azzurro. La vittoria lo mantiene in corsa per il numero 1 del mondo, con Carlos Alcaraz ancora in cima alla classifica. Zverev, purtroppo per lui, ha dovuto arrendersi a Sinner, ammettendo la superiorità dell’italiano: “Negli ultimi due anni, Sinner è ingiocabile”.