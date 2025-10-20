Jannik Sinner salta la Final 8 della Coppa Davis 2025, ecco i convocati

Jannik Sinner salterà la Final 8 della Coppa Davis 2025, dove l’Italia. Il capitano dell’Italia, Filippo Volandri, ha annunciato oggi la lista dei giocatori convocati per l’evento che si svolgerà dal 18 al 23 novembre 2025 sul veloce indoor della ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere.

I convocati

Da regolamento ITF, un massimo di tre giocatori nominati può essere modificato fino alle ore 11:00 italiane del giorno precedente l’inizio delle partite della Final 8, ovvero lunedì 17 novembre. Questo il quintetto azzurro:

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Flavio Cobolli

Lorenzo Musetti

Andrea Vavassori

Volandri: “Jannik tornerà presto, la Davis resta casa sua”

“Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi”, ha detto Volandri. “Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall’Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un’ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione”, ha aggiunto il capitano azzurro, prima di soffermarsi sulla rinuncia di Sinner.

“Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra -ha sottolineato-. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra. A Bologna, sarà ancora una volta un’entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni”.

Binaghi: “Decisione Sinner dolorosa, ma la rispettiamo”

Della rinuncia di Sinner ha parlato anche il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi: “Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre”, ha assicurato Binaghi. “Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e -ha concluso il numero 1 della Fitp- sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia”.

L’Italia senza Sinner dopo i due trionfi di fila

Sinner è reduce dalla finale della Six Kings Slam 2025 vinta contro il suo amico-rivale Carlos Alcaraz, che lo ha da poco scavalcato al numero 1 del mondo. Dopo avere intascato i 6 milioni di dollari del montepremi, l’azzurro ora si prepara per il torneo Atp di Vienna 2025 dove esordirà martedì 21 ottobre contro il tedesco Daniel Altmaier.

L’Italia si presenta alla Final 8 della Coppa Davis 2025 come squadra da battere, avendo vinto le ultime due edizioni del torneo guidata proprio da Sinner. Lo scorso anno, l’Italia alzò l’ambita insalatiera battendo in finale i Paesi Bassi con il punteggio di 2-0 e conquistando il terzo titolo nella storia dopo le edizioni del 1976 e del 2023.

Programma e orari della Final 8 della Davis 2025

L’Italia esordirà alla Final 8 mercoledì 19 novembre alle ore 16 contro l’Austria. Di seguito il programma completo delle sfide di scena presso BolognaFiere:

Quarti di finale

Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio

Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria

Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs Germania

Semifinali

Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Rep.Ceca vs Argentina/Germania

Finale