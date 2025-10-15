Six Kings Slam 2025: tabellone, orari, quando gioca Sinner e dove vederlo in tv

E’ il giorno del Six Kings Slam 2025, il ricco tabellone che mette insieme 6 tra i migliori tennisti al mondo incollerà davanti alla tv milioni di appassionati di tennis. Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e Draper si sfidano a Riad, in Arabia Saudita, da oggi mercoledì 15 ottobre a sabato 18 ottobre, giorno della finalissima. Ricchissimo il montepremi per il vincitore, che incasserà un assegno da 6 milioni di euro. Lo scorso anno toccò proprio a Jannik Sinner alzare al cielo il trofeo più ricco di sempre.
Il trionfo di Sinner nel 2024
Quella del 2024 è stata la prima edizione del Six Kings Slam, e in finale toccò a Sinner contro Alcaraz, la grande classica degli ultimi slam e di quelli che verranno. A trionfare fu proprio l’altoatesino, con il punteggio di 6-7 6-3 6-3. Rispetto a oggi, in quel tabellone figuravano Daniil Medvedev, Holger Rune e, soprattutto, Rafa Nadal, che oggi è un ex tennista. Sinner è alla ricerca del riscatto, soprattutto dal punto di vista fisico, dopo il forfait al Masters 1000 di Shanghai, a causa di crampi. All’orizzonte ci sono le Atp Nitto Finals 2025 di Torino e, soprattutto, la voglia di riprendersi la posizione n.1 del ranking Atp, attualmente occupata da Carlos Alcaraz dopo la vittoria nella finale dell’Us Open.
Come funziona il Six Kings Slam 2025
Nel torneo di esibizione di Riad, le prime due teste di serie (Alcaraz e Djokovic) giocheranno una partita in meno rispetto agli avversari, e partiranno direttamente dalle semifinali. Gli altri quattro campioni, quindi, inizieranno dai quarti di finale. Per tutti i partecipanti è garantito un ‘gettone di presenza’ di un milione e mezzo di euro, che andrà a crescere in base al piazzamento finale.
Il tabellone e gli orari
Ecco come si presenta il tabellone del Six Kings Slam 2025, e quando gioca Jannik Sinner:
- Mercoledì 15 ottobre Quarti di finale Zverev-Fritz (18.30)
- Mercoledì 15 ottobre Quarti di finale Sinner-Tsitsipas (non prima delle 20)
- Giovedì 16 ottobre Semifinale Alcaraz-Zverev/Fritz
- Giovedì 16 ottobre Semifinale Djokovic-Sinner/Tsitsipas
- Sabato 18 ottobre Finale 3° e 4° (18.30)
- Sabato 18 ottobre Finale 1° e 2° (20.30)
Dove vederlo in tv e in streaming
Il Six Kings Slam 2025 sarà visibile in diretta e in esclusiva in streaming sulla piattaforma Netflix.