Six Kings Slam 2025: tabellone, orari, quando gioca Sinner e dove vederlo in tv

E’ il giorno del Six Kings Slam 2025, il ricco tabellone che mette insieme 6 tra i migliori tennisti al mondo incollerà davanti alla tv milioni di appassionati di tennis. Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e Draper si sfidano a Riad, in Arabia Saudita, da oggi mercoledì 15 ottobre a sabato 18 ottobre, giorno della finalissima. Ricchissimo il montepremi per il vincitore, che incasserà un assegno da 6 milioni di euro. Lo scorso anno toccò proprio a Jannik Sinner alzare al cielo il trofeo più ricco di sempre.

Il trionfo di Sinner nel 2024

Quella del 2024 è stata la prima edizione del Six Kings Slam, e in finale toccò a Sinner contro Alcaraz, la grande classica degli ultimi slam e di quelli che verranno. A trionfare fu proprio l’altoatesino, con il punteggio di 6-7 6-3 6-3. Rispetto a oggi, in quel tabellone figuravano Daniil Medvedev, Holger Rune e, soprattutto, Rafa Nadal, che oggi è un ex tennista. Sinner è alla ricerca del riscatto, soprattutto dal punto di vista fisico, dopo il forfait al Masters 1000 di Shanghai, a causa di crampi. All’orizzonte ci sono le Atp Nitto Finals 2025 di Torino e, soprattutto, la voglia di riprendersi la posizione n.1 del ranking Atp, attualmente occupata da Carlos Alcaraz dopo la vittoria nella finale dell’Us Open.

Come funziona il Six Kings Slam 2025

Nel torneo di esibizione di Riad, le prime due teste di serie (Alcaraz e Djokovic) giocheranno una partita in meno rispetto agli avversari, e partiranno direttamente dalle semifinali. Gli altri quattro campioni, quindi, inizieranno dai quarti di finale. Per tutti i partecipanti è garantito un ‘gettone di presenza’ di un milione e mezzo di euro, che andrà a crescere in base al piazzamento finale.

👑 The stage is set.

Here’s how the battle for the crown unfolds in Riyadh:

🗓Oct 15 — Quarter Finals

🗓Oct 16 — Semi Finals

🗓Oct 18 — Finals & 3rd place match



Only one King will rise.

📍ANB Arena, Riyadh | 📺 Netflix#SixKingsSlam #draws #SixKingSlam #موسم_الرياض pic.twitter.com/eauzez2Bjk — Six Kings Slam (@sixkingslam) October 12, 2025

Il tabellone e gli orari

Ecco come si presenta il tabellone del Six Kings Slam 2025, e quando gioca Jannik Sinner:

Mercoledì 15 ottobre Quarti di finale Zverev-Fritz (18.30)

Zverev-Fritz (18.30) Mercoledì 15 ottobre Quarti di finale Sinner-Tsitsipas (non prima delle 20)

Sinner-Tsitsipas (non prima delle 20) Giovedì 16 ottobre Semifinale Alcaraz-Zverev/Fritz

Alcaraz-Zverev/Fritz Giovedì 16 ottobre Semifinale Djokovic-Sinner/Tsitsipas

Djokovic-Sinner/Tsitsipas Sabato 18 ottobre Finale 3° e 4° (18.30)

(18.30) Sabato 18 ottobre Finale 1° e 2° (20.30)

👑Two massive matchups open the #SixKingsSlam tomorrow 👑



🔥 Zverev vs Fritz 🔥

19:30 AST / 18:30 CET / 12:30 ET



and then…

🔥 Sinner–Tsitsipas 🔥



Let the games begin.#SixKingSlam pic.twitter.com/xFSRZBl4dd — Six Kings Slam (@sixkingslam) October 14, 2025

Dove vederlo in tv e in streaming

Il Six Kings Slam 2025 sarà visibile in diretta e in esclusiva in streaming sulla piattaforma Netflix.



