domenica 5 ottobre 2025

Atp Shanghai 2025, Sinner si ritira per crampi al terzo turno

Jannik Sinner in campo al torneo Atp 1000 di Shanghai in Cina (foto AP/Yin Liqin)
Pierluigi Mandoi
L’azzurro era sul punteggio di 1 set pari contro Tallon Griekspoor

Jannik Sinner si ritira per infortunio al terzo turno del torneo ATP 1000 di Shanghai in Cina. L’azzurro è stato costretto ad abbandonare al terzo set il match contro l’olandese Tallon Griekspoor sul punteggio di 7-6 (7-3), 5-7, 2-3. Colpito da crampi muscolari, l’italiano è apparso visibilmente zoppicante. Griekspoor avanza dunque agli ottavi. Sinner era campione uscente del torneo di Shanghai e ora non ha più speranze di superare Carlos Alcaraz al numero 1 del ranking Atp prima della fine del 2025.

