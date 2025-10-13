Six Kings Slam 2025: tabellone, quando e dove vederlo in tv

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Jack Draper: sono loro i protagonisti del Six Kings Slam 2025, il torneo esibizione organizzato a Riad, Arabia Saudita, dal 15 al 18 ottobre. Gli organizzatori assicurano a ogni tennista 1.5 milioni di dollari solo per la partecipazione mentre chi vince si porta a casa ben 6 milioni. L’azzurro, n°2 del mondo, esordirà mercoledì 15 ottobre, non prima delle 21 (ora locale), contro il greco Stefanos Tsitsipas, ex n°3 Atp e attuale n°25. Il 24enne altoatesino parte dai quarti e in caso di vittoria, in semifinale, troverà il serbo Novak Djokovic.

Il programma del torneo

Day 1 – 15 ottobre

Zverev VS Fritz

Sinner VS Tsitsipas

Day 2 – 16 ottobre

Alcaraz VS Zverev/Fritz

Djokovic VS Sinner/Tsitsipas

Day 3 – 18 ottobre

Finale

Finale terzo e quarto posto

Dove vedere in tv il Six Kings Slam 2025

L’esibizione tra i migliori tennisti del mondo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Netflix.

Sinner campione in carica

Il Six Kings Slam è alla sua seconda edizione. La prima si è svolta nel 2024, sempre a Riad, dal 16 al 19 ottobre. A trionfare fu Sinner, in finale contro Alcaraz con il punteggio di 6-7 6-3 6-3. Tra i partecipanti lo scorso anno c’erano anche il russo Daniil Medvedev, il danese Holger Rune e lo spagnolo Rafael Nadal, che ormai si è ritirato dal circuito professionistico. Il 24enne di Sesto Pusteria è già arrivato in Arabia Saudita e ha in programma di allenarsi alla ANB Arena per prepararsi all’evento. L’azzurro arriva a questo appuntamento dopo aver vinto l’Atp 500 di Pechino lo scorso 1 ottobre ed essersi ritirato dal Masters 1000 di Shanghai a causa di forti crampi.