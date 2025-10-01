Jannik Sinner torna n.1 se: cosa deve accadere prima delle Atp Finals 2025

Jannik Sinner ha vinto l’Atp Masters 500 di Pechino, battendo in finale lo statunitense Learner Tien con un doppio 6-2. Un successo che consolida il secondo posto del campione altoatesino nel ranking Atp, alle spalle di Carlos Alcaraz che ha vinto l’Atp 500 di Tokyo. Un duello a distanza che si riproporrà da qui alle Atp Nitto Finals 2025, in programma da domenica 16 novembre, per la corsa al primo posto nella classifica mondiale, ceduto da Jannik a Carlos nell’ultima finale degli Us Open.

We have a champion! 🏆 Jannik Sinner (1) takes the trophy after a straight-sets win, 6-2, 6-2, over Learner Tien. It’s his second China Open title—Congratulations! 🎾🔥🙌 #2025ChinaOpen #AllForPassion pic.twitter.com/SnJiQneOSZ — China Open (@ChinaOpen) October 1, 2025

Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Shangai

Il forfait di Carlos Alcaraz al prossimo Master 1000 di Shanghai fa crescere la speranza di rivedere Jannik Sinner N.1 della classifica Atp. aumentano le possibilità, per l’italiano, di ritornare numero 1 del mondo. In una storia Instagram, infatti, il campione spagnolo ha annunciato la sua rinuncia al torneo cinese. “Sono veramente deluso di annunciare che non sarò in grado di partecipare al Masters 1000 di Shangai quest’anno” scrive Alcaraz in una story. “Purtroppo sto soffrendo per alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, crediamo che la decisione migliore sia riposare e recuperare le forze. Non vedevo l’ora di giocare di fronte agli straordinari tifosi di Shangai, ancora una volta. Spero di tornare presto e poter incontrare i miei tifosi cinesi già dal prossimo anno”. Lo spagnolo dovrebbe saltare anche l’Atp 500 di Vienna, torneo al quale Jannik Sinner è invece regolarmente iscritto.

Sinner al Numero 1 se…

Jannik Sinner deve vincere il Masters 1000 di Shangai se vuole ambire al primo posto nella classifica Atp, ma non basta. L’altoatesino dovrà trionfare anche in Austria per ‘sperare’ nella vetta. Attualmente, la classifica Atp vede Alcaraz in testa con 11.540 punti, a ruota Jannik Sinner con 10.950. A Shangai, decidendo di non partecipare Alcaraz perderà solo 200 punti – quelli ottenuti nel medesimo torneo nel 2024 – mentre da campione in carica Sinner potrà solo confermare i punti dello scorso anno. Per mirare al primo posto, Jannik Sinner deve vincere anche a Vienna – arriverebbe così a 11.450 punti, con Alcaraz ‘sceso’ a 11.340. Tutto questo prima di Parigi Bercy.

Alle Finals 2025 da Numero 1?

Anche se Sinner vincesse tutte le sue partite, e Alcaraz fosse subito eliminato da Parigi, è quasi impossibile che l’altoatesino inizi le Atp Nitto Finals 2025 da Numero 1 al mondo. Il perché ce lo spiega il regolamento. I punti guadagnati alle Finals 2024 verranno decurtati prima dell’inizio dell’edizione 2025. Sinner perderà quindi immediatamente 1500 – ha vinto da imbattuto lo scorso anno a Torino – mentre Alcaraz ne cederà solo 200, vista la sua unica vittoria nell’edizione 2024.

