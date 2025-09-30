Atp Tokyo 2025, trionfa Alcaraz. Battuto Fritz 6-4 6-4

Carlos Alcaraz si aggiudica il titolo dell’ATP 500 di Tokyo, consolidando ulteriormente la sua posizione di numero uno del ranking mondiale. Il tennista spagnolo ha superato in finale lo statunitense Taylor Fritz con un punteggio di 6-4, 6-4, in un’ora e 32 minuti di gioco.

Un dominio costante e la vittoria a Tokyo

La vittoria di Alcaraz rappresenta un’altra dimostrazione della sua straordinaria forma e del suo talento. Lo spagnolo ha controllato il match fin dall’inizio, imponendo il suo ritmo e non lasciando quasi mai l’iniziativa all’avversario. Il doppio 6-4 riflette il dominio del numero uno del mondo, che ha saputo capitalizzare i momenti decisivi per portare a casa la vittoria.

Un 2025 da record per lo spagnolo

Questo successo in Giappone è l’ennesimo trionfo per Alcaraz, che continua a collezionare titoli e a mostrare una maturità e una costanza impressionanti per la sua giovane età. Questo successo gli permette di aggiornare i suoi numeri da record per il 2025:

Si tratta del 24° titolo della sua carriera.

Vittoria n°67 della stagione.

Ottavo titolo stagionale, conquistato alla nona finale consecutiva.

Un risultato che lo inserisce tra i grandi del tennis, dietro solo a leggende come Roger Federer e Novak Djokovic, che hanno raggiunto 17 finali consecutive negli ultimi 35 anni.