Il tennista altoatesino è il primo italiano nella storia a vincere la competizione

Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals 2024 di Torino. In finale il numero uno del ranking mondiale ha battuto lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 25′ di gioco. Sinner è il primo italiano nella storia a vincere le Atp Finals.

Sinner: “Stagione incredibile ma lavoro non smetterà mai”

“Voglio ringraziare il mio team e tutte le persone che mi stanno vicino tutti i giorni. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per essere in questa posizione, il lavoro non smetterà mai. Sappiamo che abbiamo ancora margine, è stata una stagione incredibile. Non c’è posto più bello che finire la stagione Atp qui”, ha detto Sinner dopo la vittoria. “È stato incredibile – ha poi aggiunto rivolgendosi al pubblico – Normalmente il tifo inizia prima della partita, qui è iniziato una settimana prima, con il mio arrivo”.

Sinner: “Non potevo giocare meglio, primo titolo in Italia significa tanto”

“È fantastico. Una settimana pazzesca. È il primo titolo in Italia e significa tanto per me e sono felicissimo. È qualcosa di veramente speciale, giocare così bene davanti a questo pubblico incredibile. Dallo scorso anno ho cercato costantemente di migliorarmi. Oggi, come è ovvio, c’era più tensione degli altri giorni perché è una finale quindi sono contento di come ho gestito questa situazione e soprattutto di condividere questo trofeo con il pubblico italiano”, ha proseguito Sinner. “Ho solo cercato di capire quale fosse la tattica migliore per affrontare ogni avversario e di giocare il miglior tennis possibile. Mi sono sempre espresso ad un livello molto alto. Onestamente non avrei potuto giocare meglio”, ha aggiunto.

Sinner: “Io miglior sportivo italiano? No paragoni, ho 23 anni”

“Io destinato a diventare il miglior sportivo italiano? No, perché ho 23 anni. È semplicemente così, non possiamo fare paragoni con altri sportivi che sono riusciti a fare cose incredibili. Non sono tanto d’accordo su questa cosa, ho 23 anni. Anche il 2023 è stato ottimo, quest’anno ho alzato l’asticella ma alla fine parliamo di due stagioni, bisogna vedere come andrà tutta la carriera”, ha dichiarato Sinner.

Vagnozzi: “Una delle miglior partite di Sinner al servizio”

“Oggi penso sia stata una delle migliori partite al servizio. A Shanghai aveva servito a questo livello, siamo contenti ma penso che si possa ancora migliorare, ancora più stabilizzare, soprattutto nella prima di servizio”. Lo ha detto in conferenza stampa Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner. “La sorpresa è venire qui in casa, con tutti gli occhi addosso, e giocare a questo livello cinque partite – ha proseguito – Fin dal primo giorno ha subito avuto un ottimo livello”.

Gaudenzi: “Torneo resta in Italia altri 5 anni, fino al 2030”

Le Atp Finals restano in Italia altri cinque anni, oltre la scadenza prefissata per il 2025. Lo ha annunciato il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi subito dopo la vittoria di Jannik Sinner. “Voglio annunciare che le Atp Finals restano in Italia per altri cinque anni, fino al 2030”, ha annunciato Gaudenzi.

Abodi: “Sinner numero 1 in campo e bella persona”

“Caro Jannik Sinner siamo tutti noi che applaudiamo te e ti ringraziamo per le vittorie sul campo, i comportamenti e le parole nella vita. Numero 1 al mondo, hai vinto, primo italiano, le Atp Finals senza perdere un set. A volte è sembrato semplice, ma oltre al talento, c’è anche il lavoro, l’impegno, il carattere e le altre qualità della bella persona che sei. Onore al Merito e viva l’Esempio!”. Lo ha scritto su X il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Malagò: “Impresa Sinner storica, applausi a scena aperta”

“Viaggio di ritorno da Los Angeles, dopo la visita per i Giochi di Los Angeles 2028, accompagnato da un successo strepitoso. Il ‘re’ del tennis mondiale sale anche sul trono dei ‘maestri’. Sinner vince le Atp Finals a Torino firmando un’altra impresa storica: è il primo italiano di sempre a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dell’evento. Un successo costruito con classe cristallina e applicazione formidabile, la forza di un numero uno che non conosce limiti. Applausi a scena aperta, complimenti anche alla federazione”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Meloni: “Sinner ha scritto altra pagina storica”

“Complimenti a Jannik Sinner che, con la vittoria alle Atp Finals di Torino e concludendo la stagione al primo posto in classifica, scrive un’altra pagina storica per il tennis italiano. Un trionfo che premia talento, dedizione e passione. Grazie!”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tajani: “Sinner sempre più nella leggenda, favola meravigliosa”

“Sinner primo italiano a vincere le Atp Finals. Sempre più nella leggenda. Grazie per questa meravigliosa favola che ci stai facendo vivere. Sei un grande, Jannik!”, ha scritto su X il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.

Renzi: “Sinner semplicemente perfetto”

“Sinner semplicemente perfetto. Che annata, questo 2024, che annata!”. Lo scrive su X Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Appendino: “Grazie a Sinner, soddisfazione immensa”

“Nel 2018, da sindaca, avevo un sogno: portare il più importante torneo di tennis indoor del mondo a Torino. Era tanto bello quanto difficile da raggiungere come tutti i sogni. Vedere un tennista italiano giocare e vincere qui il torneo, invece, era pura utopia. Nemmeno nei miei pensieri più ottimisti potevo immaginare un successo di tale portata. Oggi l’emozione è tanta, la soddisfazione immensa. Perché grazie a Jannik e grazie a tutti coloro che ci hanno lavorato abbiamo reso reale ciò che era semplicemente impossibile. Oggi sono felice di aver avuto quel sogno”. Così Chiara Appendino, vicepresidente del M5S e della Fitp.

Salvini: “Sinner nella leggenda, grande”

“Jannik Sinner nella LEGGENDA: vittoria in due set anche nelle Atp Finals di Torino. Grande, grande, GRANDE”. Lo scrive su X il vicepremier, ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, concludendo il post con una bandiera dell’Italia.

Jannik #Sinner nella LEGGENDA: vittoria in due set anche nelle #AtpFinals di Torino.

Conte: “Semplicemente perfetto, semplicemente Sinner”

“Semplicemente perfetto! Semplicemente….. Jannik Sinner”. Lo scrive su X Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle.

