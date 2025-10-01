Atp Pechino 2025, Sinner vince la finale contro Tien 6-2 6-2: è il suo 21° titolo in carriera

Jannik Sinner vince l’Atp Pechino 2025. L’azzurro, n°2 del mondo, ha sconfitto in finale per 6-2 6-2 il tennista rivelazione del torneo: lo statunitense Learner Tien, 19enne n°52 del ranking. Il ragazzo di Irvine, California, è arrivato all’ultimo atto della competizione dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev, n°8 del seeding – ritiratosi in semifinale sul punteggio di 5-7 7-5 4-0 per l’americano.

Il classe 2005 durante il suo percorso all’Atp Pechino 2025 ha superato l’argentino Francisco Cerundolo, gli italiani Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti e infine Daniil Medvedev. Sinner, invece, ha eliminato Marin Cilic, Terence Atmane, Fabian Marozsan e Alex de Minaur. Per l’altoatesino si tratta del 21° titolo in carriera, il terzo del 2025.

