mercoledì 1 ottobre 2025

Ultima ora

Atp Pechino 2025, Sinner vince la finale contro Tien 6-2 6-2: è il suo 21° titolo in carriera

Jannik Sinner (AP Photo/Andy Wong)
Benedetta Mura
Tutto facile per l’azzurro. Ora testa a Shanghai

Jannik Sinner vince l’Atp Pechino 2025. L’azzurro, n°2 del mondo, ha sconfitto in finale per 6-2 6-2 il tennista rivelazione del torneo: lo statunitense Learner Tien, 19enne n°52 del ranking. Il ragazzo di Irvine, California, è arrivato all’ultimo atto della competizione dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev, n°8 del seeding – ritiratosi in semifinale sul punteggio di 5-7 7-5 4-0 per l’americano.

Il classe 2005 durante il suo percorso all’Atp Pechino 2025 ha superato l’argentino Francisco Cerundolo, gli italiani Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti e infine Daniil Medvedev. Sinner, invece, ha eliminato Marin Cilic, Terence Atmane, Fabian Marozsan e Alex de Minaur. Per l’altoatesino si tratta del 21° titolo in carriera, il terzo del 2025.

Sinner: "Vincere e spingere più possibile, vediamo il finale di stagione"

“Qui è un posto veramente speciale per me. Ringrazio il mio team, persone oneste che mi aiutano sempre per migliorare e spingere più possibile. Vediamo come sarà il finale di stagione ma sono contento di condividere quello che ho con voi”. Così Jannik Sinner dopo la vittoria al torneo di Pechino in finale contro Tien. 

Quanto guadagna Sinner con la vittoria dell'Atp Pechino 2025

Con la vittoria dell’Atp 500 di Pechino Sinner si porta a casa un assegno da 751.075 dollari. Per il finalista Tien, invece, 404.105 dollari. 

Sinner vince contro Tien 6-2 6-2

Al terzo match point Jannik Sinner vince set, match e torneo. Per l’azzurro si tratta del terzo titolo del 2025 e del 21° della carriera. 

Sinner serve per il match

Nuovo e decisivo break per Sinner. L’altoatesino si porta sul 5-2 nel secondo parziale e può servire per il match e per il torneo. 

Break di Sinner: azzurro avanti 3-2 nel secondo set

Il 24enne n°2 del mondo conquista il primo break del secondo parziale e va 3-2. 

Sinner-Tien 6-2

Sinner vince il primo set 6-2 in 34 minuti. 

Sinner serve per il 1° set

L’azzurro serve per il primo set: è avanti 5-2.

Secondo break di Sinner

Altro break di Sinner. L’azzurro conduce il primo set 4-1.

Break di Sinner a inizio match

Sinner subito avanti, break nel primo game.

Sinner VS Tien: finale inedita

Sfida inedita tra Jannik Sinner e Learner Tien. I due tennisti si affrontano per la prima volta nella finale dell’Atp Pechino 2025. 

