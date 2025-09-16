Billie Jean King Cup 2025, Italia-Cina 2-0: azzurre in semifinale

L’Italia femminile di tennis, scesa in campo per le Finals di Billie Jean King Cup 2025 a Shenzhen, in Cina, ha vinto contro le padrone di casa. Fondamentali i successi in singolare di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Adesso le azzurre, in semifinale, se la vedranno con la vincente della sfida tra Spagna e Ucraina.

La capitana Tathiana Garbin per questo appuntamento ha convocato Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Grant e Sara Errani. Le campionesse in carica hanno sfidato la squadra composta da Xinyu Wang, Yue Yuan, Shuai Zhang, Xiyu Wang e Xinyu Jiang.

Vincono Cocciaretto e Paolini

Elisabetta Cocciaretto, n°91 Wta e seconda singolarista dell’Italia, ha aperto i giochi vincendo contro Yue Yuan (n°57), in rimonta, con il punteggio di 4-6 7-5 7-5 dopo due ore e 52 minuti. Jasmine Paolini (n°8), a seguire, ha sconfitto (anche lei in rimonta) Xinyu Wang (n°34 del ranking) per 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e 50 minuti.

“E’ stata dura, lei ha giocato alla grande ma ho cercato di restare in partita per tutti quelli che erano in panchina, per i tifosi e per il mio paese e alla fine in qualche modo sono riuscita a far girare il match. Sono felice perché è sempre un piacere giocare con questa maglia”. Queste le prime parole pronunciate a caldo da Jasmine Paolini dopo la vittoria ottenuta in tre set contro la numero uno cinese Wang grazie alla quale l’Italia ha staccato il pass per le semifinali di Billie Jean King Cup.

“Nel 2° set la situazione era complicata – ha proseguito ancora l’azzurra – Affrontare le padroni di casa in questa competizione è difficile ma io cercavo di concentrarmi su quel che mi diceva il mio team e sul sostegno del nostro pubblico e alla fine, come accaduto con Elisabetta (Cocciaretto, ndr), siamo riuscite a vincere entrambe le nostre partite”.

Nel team azzurro c’è anche Tyra Grant, tennista 17enne, n°211 del mondo, considerata da molti una futura stella del tennis. Classe 2008, nata a Roma da padre statunitense e mamma italiana, ha deciso di rappresentare l’Italia. Lo scorso anno aveva vinto la Billie Jean King Cup Junior con gli Usa.

Billie Jean King Cup 2025, Italia-Cina: dove vederla in tv

Italia-Cina di Billie Jean King Cup 2025 si può seguire in diretta tv, in chiaro, su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis.