Cagliari, omicidio nella notte a Monserrato: ucciso 23enne

Omicidio a Monserrato, in provincia di Cagliari. Un giovane di 23 anni, muratore, residente a Villacidro, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. L’allarme è scattato nella notte. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 che ha tentato in ogni modo di rianimare il ragazzo. Purtroppo la gravità della lesione si è rivelata fatale e, nonostante i prolungati sforzi dell’équipe medica, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Il luogo del delitto è stato isolato dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuti in forze per mettere in sicurezza la zona e consentire i primi e fondamentali rilievi tecnici e scientifici da parte della squadra rilievi del Nucleo Investigativo. I militari hanno dato il via a serrate e articolate indagini, raccogliendo ogni elemento utile sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e far luce sugli eventi che hanno portato all’omicidio del 23enne.