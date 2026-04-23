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giovedì 23 aprile 2026

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Cagliari, omicidio nella notte a Monserrato: ucciso 23enne

Cagliari, omicidio nella notte a Monserrato: ucciso 23enne
Cagliari, 23 aprile 2026 (Foto carabinieri)
LaPresse
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Il giovane ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto

Omicidio a Monserrato, in provincia di Cagliari. Un giovane di 23 anni, muratore, residente a Villacidro, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. L’allarme è scattato nella notte. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 che ha tentato in ogni modo di rianimare il ragazzo. Purtroppo la gravità della lesione si è rivelata fatale e, nonostante i prolungati sforzi dell’équipe medica, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Il luogo del delitto è stato isolato dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, intervenuti in forze per mettere in sicurezza la zona e consentire i primi e fondamentali rilievi tecnici e scientifici da parte della squadra rilievi del Nucleo Investigativo. I militari hanno dato il via a serrate e articolate indagini, raccogliendo ogni elemento utile sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e far luce sugli eventi che hanno portato all’omicidio del 23enne. 

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