A destra Tyra Grant

La 17enne, con cittadinanza italiana e americana, potrebbe aver scelto di rappresentare il nostro Paese. L'indiscrezione arriva dal tabellone degli Internazionali di Roma

La tennista Tyra Caterina Grant, classe 2008, potrebbe aver scelto di rappresentare l’Italia. L’indiscrezione arriva dal tabellone di doppio femminile delle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia, prestigioso torneo Masters e Wta 1000 che va in scena a Roma. La giovane atleta è in coppia con Lisa Pigato e affianco al suo nome c’è la bandiera azzurra e non più quella a stelle e strisce.

Chi è Tyra Grant

Tyra Grant è nata a Roma da papà americano, Tyrone Grant, e mamma italiana, Cinzia Giovinco: lui ex giocatore professionista di basket, lei maestra di tennis. Cresciuta nella Capitale, è tra i prodigi sfornati dall’accademia di Riccardo Piatti, ex coach di Jannik Sinner. La 17enne ad oggi è la n°6 del ranking ITF junior (ex n°2) e n°356 della classifica Wta. In questi anni, nel circuito giovanile, è riuscita a conquistare cinque trofei nel singolare e nove nel doppio. In coppia con la statunitense Iva Jovic ha vinto anche gli Australian Open e Wimbledon, categoria junior. Di recente Grant è riuscita anche a prendere parte alle qualificazioni di due Wta 1000 importanti come quello di Miami e Madrid.

