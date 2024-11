Battuta la Slovacchia per 2-0 grazie alle vittorie nei singolari di Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini

L’Italia del Tennis femminile torna sul tetto del mondo dopo undici anni. Superando in finale nettamente la Slovacchia per 2-0 le azzurre guidate da Tathiana Garbin hanno conquistato la Billie Jean King Cup 2024. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga nel primo singolare Lucia Bronzetti ha sconfitto per 6-4, 6-4, in un’ora e 21 minuti, Viktoria Hruncakova mentre a seguire una scatenata Jasmine Paolini si è imposta per 6-2, 6-1, in un’ora e cinque minuti, su Rebecca Sramkova.

L’Italia torna sul tetto del mondo per la quinta volta

L’Italia diventa così la sesta nazione a vincere almeno cinque volte la principale competizione a squadre femminile, dopo Stati Uniti (18 titoli), Repubblica Ceca (11), Australia (7), Spagna (5) e Russia (5). I quattro precedenti successi dell’Italia nell’allora Fed Cup, oggi Billie Jean King Cup, sono arrivati nel 2006, nel 2009, 2010 e 2013.La forza del gruppo resta il segreto del successo delle ragazze azzurre, un filo che unisce l’epoca di Errani, Pennetta, Schiavone e Vinci e questa di Paolini, Bronzetti, ma anche di Elena Cocciaretto e Martina Trevisan. Errani c’è ancora, con il suo incredibile bagaglio di intelligenza tattica, manualità e rinnovata leggerezza. Giocare il doppio con Paolini – insieme hanno conquistato il primo oro olimpico del nostro Tennis – ha aiutato entrambe. Ed entrambe hanno aiutato l’Italia a tornare sul tetto del Mondo. “

Garbin: “Un sogno che diventa realtà”

“E’ un sogno che diventa realtà, ho un gruppo di campionesse straordinarie con me. Sono davvero orgogliosa di loro, è stato un viaggio incredibile perché so cosa hanno dovuto superare per far diventare realtà questo sogno. La loro forza è quella di continuare sempre a migliorarsi per diventare grandi giocatrici e grandi persone”, ha dichiarato a caldo la capitana azzurra Tatiana Garbin prima della cerimonia di premiazione. Protagonista e trascinatrice dell’Italia una Jasmine Paolini protagonista di un 2024 indimenticabile, che l’ha portata a giocare due finali Slam a Parigi e Wimbledon, a vincere le Olimpiadi in doppio fino ad issarsi al numero 4 del ranking mondiale.

Paolini: “Stagione incredibile”

“Una stagione incredibile, pazzesca. Chiudere con questo titolo in BJK Cup è fantastico, non ho parole. Io penso a godermi ogni momento, mi sento fortunata a essere parte di questa squadra e abbiamo vissuto una settimana incredibile”, ha commentato a caldo una sempre sorridente Paolini. “Sono contentissima per me e per tutto il team, lo staff. Sono orgogliosa di averli sempre al mio fianco”, ha aggiunto. Al debutto assoluto in Nazionale, Lucia Bronzetti è stata la grande sorpresa con due vittorie pesantissime in semifinale e in finale. “Siamo campionesse del mondo e non potremmo essere più felici, è un sogno ch si avvera per tutte noi. Siamo molto orgogliose e ora è il momento di festeggiare”, ha dichiarato. Un successo speciale anche per Sara Errani, ultima reduce del trionfo di undici anni fa. “E’ stato un anno incredibile per me, la medaglia d’oro olimpica era un sogno diventato realtà e ora questo titolo. Rappresentare l’Italia per me è sempre un grande orgoglio”, ha concluso Errani emozionata.

