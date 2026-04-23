Brutto infortunio per Yamal, segna il rigore e si fa male

Infortunio per Lamine Yamal. Il fenomeno del Barcellona si è fatto male mentre trasformava un rigore nella partita della Liga spagnola vinta 1-0 contro il Celta Vigo ieri sera. Il fuoriclasse di 18 anni ha segnato al 40′ e ha subito guardato verso la panchina per segnalare il problema fisico. Si è accasciato a terra mentre i compagni lo raggiungevano per festeggiare, poi è sembrato che si sia toccato la parte posteriore della gamba sinistra. L’attaccante ha lasciato il campo da solo dopo essere stato visitato dai medici e ha parlato brevemente con l’allenatore Hansi Flick a bordo campo prima di dirigersi da solo verso gli spogliatoi.

Gavi su Yamal: “Duro colpo per noi”

“Ovviamente è un duro colpo per noi perché Lamine è un giocatore molto importante per la squadra”, ha detto Gavi, centrocampista blaugrana. “Era dispiaciuto negli spogliatoi. Non so per quanto tempo dovrà stare fuori a causa dell’infortunio, ma spero che torni il prima possibile perché abbiamo bisogno di lui”, ha aggiunto.

Il Barcellona non ha fornito nell’immediatezza informazioni sulla gravità dell’infortunio subìto dal suo n°10, che a giugno dovrebbe debuttare con la Spagna ai Mondiali. “Spero che Lamine debba stare fuori solo poche settimane”, ha commentato Pedri. “Gli auguro buona fortuna. Deve rimanere tranquillo perché è giovane e sicuramente si riprenderà bene”.

Lamine Yamal scored the first from the penalty spot ✅ pic.twitter.com/XFUT2MwQnu — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026

Nato il 13 luglio 2007 a Esplugues de Llobregat, Barcellona, Lamine Yamal a soli 18 anni è già considerato uno dei calciatori più forti della nuova generazione e di tutti i tempi. Fino ad ora, nel corso della stagione 2025-2026, ha realizzato 24 gol e 18 assist in 45 presenze tra Liga, Champions League, Coppa del Re e Supercopa. Quest’anno si avvia a conquistare la sua terza Liga con la maglia blaugrana dopo quelle vinte nel 2022-2023 e 2024-2025. Al momento la squadra di Flick è prima in classifica a sei giornate dalla fine del campionato, con 82 punti, a +9 sul Real Madrid secondo.