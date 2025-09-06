Sinner-Alcaraz in finale allo Us Open 2025 il 7 settembre: orari, precedenti e dove vederla, anche in chiaro

Ancora una volta l’epilogo di un torneo del Grande Slam è la finale Sinner-Alcaraz. Allo Us Open 2025 i due tennisti, numero 1 e 2 del mondo, si affronteranno domenica 7 settembre in un match che, nonostante la giovane età dei protagonisti, sta diventando già un classico del tennis mondiale, riportando alla mente epiche rivalità come quelle tra Borg e McEnroe, Sampras e Agassi o, più di recente, Federer-Nadal. In questo match i due tennisti si giocano anche la vetta del ranking Atp: Sinner la manterrà solo in caso di vittoria, mentre in caso di sconfitta lo spagnolo lo sorpasserà dopo oltre un anno.

Sinner-Alcaraz: i precedenti

Solo in questa stagione, i due campioni si sono affrontati in due finali Slam: a Parigi, al Roland Garros, ha vinto lo spagnolo, mentre a Wimbledon ha vinto il tennista azzurro. Sinner ha vinto anche l’Australian Open 2025, ma in finale contro Alexander Zverev. L’azzurro è stato invece sconfitto da Alcaraz in altre due finali quest’anno, a Roma, agli Internazionali, e a Cincinnati, dove però Sinner è stato costretto al ritiro a causa di un virus. In generale, negli scontri diretti, Alcaraz conduce 9-5.

Ecco tutti i precedenti:

2021, Masters 1000 Parigi, Alcaraz -Sinner 7-6, 7-5

-Sinner 7-6, 7-5 2022, Wimbledon (16esimi), Sinner -Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3

-Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 2022, Atp 250 Umago ( finale ), Sinner -Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1

), -Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1 2022, Us Open (quarti), Alcaraz -Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3

-Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 2023, Masters 1000 Indian Wells (semifinale), Alcaraz -Sinner 7-6, 6-3

-Sinner 7-6, 6-3 2023, Masters 1000 Miami (semifinale), Sinner -Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2

-Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2 2023, Atp 500 Pechino (semifinale), Sinner -Alcaraz 7-6, 6-1

-Alcaraz 7-6, 6-1 2024, Masters 1000 Indian Wells (semifinale), Alcaraz -Sinner 1-6, 6-3, 6-2

-Sinner 1-6, 6-3, 6-2 2024, Roland Garros (semifinale) Alcaraz -Sinner, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

-Sinner, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 2024, Atp 500 Pechino ( finale ), Alcaraz -Sinner, 6-7, 6-4, 7-6

), -Sinner, 6-7, 6-4, 7-6 2025, Masters 1000 Roma ( finale ), Alcaraz -Sinner, 7-6, 6-1

), -Sinner, 7-6, 6-1 2025, Roland Garros ( finale ), Alcaraz -Sinner, 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6

), -Sinner, 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 2025, Wimbledon ( finale ), Sinner -Alcaraz, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

), -Alcaraz, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 2025, Masters 1000 Cincinnati (finale), Alcaraz-Sinner 5-0, rit.

Sinner-Alcaraz: a che ora e dove vederla in tv

La finale dello Us-Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domenica 7 settembre alle ore 14 locali, le 20 in Italia, sul Centrale di Flushing Meadows, l’Arthur Ashe. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, e, per gli abbonati, su Sky. Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su Skygo, sulla piattaforma OTT SuperTennix e su NowTV.

Per i bookmakers favorito Sinner

La finale che tutti si aspettavano, quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, anche agli Us Open è dunque realtà. Per i bookmaker, Sinner parte avanti, come riporta Agipronews: vale infatti 1,72 su Planetwin365 e 1,74 su William Hill il sesto successo dell’azzurro in tutti gli scontri diretti contro il rivale, mentre la decima vittoria di Alcaraz è fissata a 2,05. Quote favorevoli all’italiano anche tra il set betting, con il 3-1 Sinner in pole a 4,10 su Snai, seguito dal 3-0 a 4,50 e dal 3-2 a 6,25. Il trionfo di Alcaraz – che significherebbe anche sorpasso in classifica al numero 1 del ranking Atp – in quattro set è in lavagna a 4,75, seguito dal 3-0 a 6 e dal 3-2 a 6,50.