Us Open 2025, oggi Alcaraz-Darderi. In campo anche Paolini: orari e dove vederli

Agli Us Open 2025 inizia il terzo turno che oggi, venerdì 29 agosto, vede in campo due azzurru Luciano Darderi e Jasmine Paolini. L’italoargentino affronta il numero due al mondo Carlos Alcaraz mentre la lucchese se la vede con la ceca Marketa Vondrousova, numero 60 al mondo.

Gli italiani in campo

Dopo aver superato al secondo turno lo statunitense Eliot Spizzirri per tre set a uno, con il punteggio di 6-0, 7-6, 2-6, 6-4, Luciano Darderi oggi è chiamato all’impresa contro il numero due del ranking mondiale, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per il tennista azzurro è la prima volta contro il fuoriclasse di Murcia. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini , settima testa di serie del tabellone, dopo aver battuto l’americana Iva Jovic con il punteggio di 6-3, 6-3, sfida la ceca Marketa Vondrousova, che ha prevalso sull’italiana nell’unico precedente tra le due, nel 2017 in Svizzera.

In sintesi, ecco il programma di oggi degli italiani:

Ore 17 – Luciano Darderi vs Carlos ALcaraz

vs Carlos ALcaraz Dopo le ore 19 – Marketa Vondrousova vs Jasmine Paolini

Dove vedere lo Us Open 2025 in tv e in streaming

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2025 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.