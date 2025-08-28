Accesso Archivi

Us Open 2025, Musetti al terzo turno: sconfitto Goffin in tre set

Lorenzo Musetti, of Italy, reacts after defeating David Goffin, of Belgium, during the second round of the U.S. Open tennis championships, Thursday, Aug. 28, 2025, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
Il carrarino si impone per 6-4, 6-0, 6-2

Lorenzo Musetti, numero 10 del mondo, prosegue la sua quinta partecipazione consecutiva allo US Open battendo il belga David Goffin con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Il carrarino accede al terzo turno, dove troverà il vincente della sfida tra l’azzurro Flavio Cobolli e l’americano Jenson Broobsky.

L’azzurro: “Molto contento. Sono stato aggressivo”

“Ho giocato una partita intensa perché contro David non sai mai come può svilupparsi un match e lui è stato molto solido. Io ho giocato un’ottima partita, specialmente nel terzo set quando lui ha iniziato forte e sono molto contento. Oggi sono stato più aggressivo, è un aspetto su cui stiamo lavorando molto specialmente su questa superficie, e così il dritto, un’arma che oggi ho utilizzato molto bene”, ha dichiarato Musetti ai microfoni di Supertennis.

