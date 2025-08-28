Us Open 2025, Musetti al terzo turno: sconfitto Goffin in tre set

Lorenzo Musetti, numero 10 del mondo, prosegue la sua quinta partecipazione consecutiva allo US Open battendo il belga David Goffin con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Il carrarino accede al terzo turno, dove troverà il vincente della sfida tra l’azzurro Flavio Cobolli e l’americano Jenson Broobsky.

L’azzurro: “Molto contento. Sono stato aggressivo”

“Ho giocato una partita intensa perché contro David non sai mai come può svilupparsi un match e lui è stato molto solido. Io ho giocato un’ottima partita, specialmente nel terzo set quando lui ha iniziato forte e sono molto contento. Oggi sono stato più aggressivo, è un aspetto su cui stiamo lavorando molto specialmente su questa superficie, e così il dritto, un’arma che oggi ho utilizzato molto bene”, ha dichiarato Musetti ai microfoni di Supertennis.