Us Open 2025, Cobolli infinito contro Brooksby: vince al quinto set e guadagna il derby contro Musetti

Agli Us Open 2025 Flavio Cobolli vince un match infinito contro il padrone di casa Jenson Brooksby e approda al terzo turno. Al tennista romano sono servite 4 ore e 32 minuti per vincere contro lo statunitense, con il punteggio di 7-5 3-6 4-6 6-2 6-7.

Al prossimo turno sarà derby italiano con Lorenzo Musetti, che oggi ha battuto il belga Goffin.