Us Open 2025, Jannik Sinner al terzo turno: battuto in 3 set l’australiano Popyrin

Agli Us Open 2025, Jannik Sinner avanza senza problemi al terzo turno. Dopo la vittoria al primo turno contro Kopriva, il numero 1 al mondo ha battuto l’australiano Alexei Popyrin in 3 set e in poco più di 2 ore, con il risultato di 6-3 6-2 6-1.

Art Donaldson is up and running at the US Open. pic.twitter.com/hNqwJGKLya — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Sinner-Popyrin: la partita

Nel primo set dopo 43 minuti, con un game a 15, incamera un parziale in cui ha un 55% di prime in campo, ma con una realizzazione dell’81% (13/16). Positivo anche il 62% con la seconda, contro il 47% di Popyrin. La superiorità di Sinner si vede anche dalle volte in cui ha costretto l’australiano ad un errore forzato, ben 17 volte. Il secondo parziale si chiude con uno dei migliori game del n. 1, autore di due vincenti di dritto intervallati anche da un ace. Un set particolare, dominato nel punteggio da Sinner nonostante una percentuale di prime del 38% (con una realizzazione del 73%). Non basta invece a Popyrin il 64% di prime in campo, e i due soli non forzati in tutto il set: sulla seconda, infatti, il tennista classe 1999 ha vinto appena un un punto su sette. Nel terzo Sinner strappa il servizio al terzo game e per lui si apre una autostrada.

Sinner: “Devo migliorare al servizio”

“Sono contento di aver risolto queste due partite in maniera comoda, credo che oggi nessuno dei due servisse bene. Credo di aver risposto bene ma devo migliorare il servizio. Oggi mi sono sentito a mio agio”. Così Jannik Sinner, dopo aver ottenuto il pass per il terzo turno degli Us Open battendo l’australiano Alexei Popyrin.

Chi affronterà Jannik Sinner al terzo turno

Sinner nel prossimo turno dello Us Open 2025 se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov, sabato 30 agosto con orario da definire.

Us Open 2025: dove vederlo

La copertura televisiva e streaming in Italia dello Us Open 2025 è ampia. Tutte le partite degli italiani sono trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport dedicati (Tennis, Arena, Max, ecc.) e in chiaro su SuperTennis TV (canale 64 digitale terrestre e 212 su satellite). Gli appassionati possono seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go, NOW e SuperTenniX, con diverse opzioni multicanale e contenuti extra come interviste, analisi e highlights giornalieri. SuperTennis Plus consente inoltre agli abbonati di accedere a più match live da smart TV e rivedere gli incontri on demand.