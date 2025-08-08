Atp Finals 2025, Sinner qualificato per il torneo di Torino

Dopo Carlo Alcaraz anche Jannik Sinner si è già qualificato per le Nitto Atp Finals 2025, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre, dove il numero uno del mondo è il campione in carica, titolo conquistato nel 2024 senza perdere nemmeno un set. Sinner parteciperà all’evento per la terza stagione consecutiva e per la quarta volta in totale.

Il record di Sinner alle Atp Finals

Secondo l’Infosys Atp Win/Loss Index, Sinner vanta un record di 10-2 nel torneo e nelle ultime due edizioni ha perso solo contro Novak Djokovic (nella finale del 2023).

L’azzurro ha vissuto un altro anno eccezionale, conquistando due trofei del Grande Slam per la seconda stagione consecutiva e raggiungendo la finale dell’Atp Masters 1000 a Roma. Sinner ha difeso con successo il titolo agli Australian Open e ha vinto per la prima volta a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha anche avuto tre match-point nella finale del Roland Garros prima di subire una sconfitta dolorosa contro Alcaraz.

Sinner in vetta al ranking Atp da 60 settimane

Il 23enne altoatesino di Sesto Pusteria, unico giocatore ad aver occupato il primo posto nella classifica PIF Atp in questa stagione, ha mantenuto la vetta per 60 settimane consecutive dalla sua ascesa lo scorso giugno. Sinner lotterà con Alcaraz per il titolo di numero 1 di fine anno Atp in una gara che sembra destinata a durare fino all’ultimo, con lo spagnolo che ha detto chiaramente di puntare a spodestare l’azzurro. Sinner ha fatto il suo debutto alle Nitto Atp Finals nel 2021 come riserva, quando ha sostituito il connazionale Matteo Berrettini: in quell’edizione ha spinto Daniil Medvedev al tie-break nel set decisivo ed ha sconfitto Hubert Hurkacz. Da allora ha vinto nove delle dieci partite disputate a Torino nelle sue due successive partecipazioni.