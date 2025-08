Sinner vola negli Usa e già si allena, quando gioca all’Atp di Cincinnati 2025

Jannik Sinner sbarca negli Usa e inizia la preparazione al torneo Atp di Cincinnati 2025 al via giovedì 7 agosto e agli Us Open 2025, ultimo torneo stagionale dello Slam che inizia il 24 agosto. Si riparte, stavolta dall’altra parte dell’Atlantico. L’ultima immagine della ‘grande sfida’ è quella di Jannik festante, con il colore della felicità e dell’orgoglio stampato sul viso. E negli occhi dei suoi tifosi restano indelebili i fotogrammi di quelle braccia al cielo e sullo sfondo il tabellone (e il punteggio è ancora lì a testimoniarlo) che sanciva la vittoria del campione sulla nobile erba di Wimbledon.

Quando gioca Sinner a Cincinnati

Sono passate oltre tre settimane da quel sogno diventato realtà e da allora Sinner – primo italiano a vincere all’All England Club – si è preso una pausa per poi tornare ad allenarsi a pieno ritmo a Montecarlo (per alcuni giorni anche in compagnia di Matteo Berrettini), limando i dettagli per essere ancora più forte di prima e affrontare l’ennesima sfida contro il numero 2 del ranking, Carlos Alcaraz. Sono loro, l’altoatesino e il murciano, i più attesi a Cincinnati, in Ohio, dove il numero uno del mondo è appena approdato in vista del settimo Atp Masters 1000 della stagione. Il 23enne di Sesto Pusteria, campione in carica (lo scorso anno sconfisse in finale Frances Tiafoe), ha già preso contatto con il cemento statunitense, con una sessione di allenamento nella giornata di domenica. Anche Alcaraz, in partenza per la terra statunitense dopo un periodo di allenamento al Real Sociedad Club de Campo de Murcia, ha scelto l’Ohio per tornare in azione dopo la finale persa sull’erba londinese.

Stesso torneo dunque, identico approccio in vista degli Us Open, dove Alcaraz vincitore nel 2023, uscì al secondo turno per mano dell’olandese Botic Van de Zandschulp. Non è difficile immaginare che voglia riprendersi lo scettro e la tappa di avvicinamento di Cincinnati è l’occasione giusta per riacquistare automatisti e fiducia.

L’esordio nel torneo dell’altoatesino, come tutte le teste di serie che hanno un ‘bye’ al primo turno, è previsto nel week-end. E sarà così anche per Alcaraz che a Cincinnati ha vissuto come al solito i suoi alti e bassi. Finalista nel 2023, quando fu sconfitto da Novak Djokovic (5-7, 7-6, 7-6) in una combattuta finale per il titolo, l’anno scorso il murciano fu sorpreso dal francese Gael Monfils al suo esordio (4-6, 7-6, 6-4), in un ultimo terzo di stagione in cui i risultati non lo accompagnarono del tutto.

Sinner, che in questi giorni di pausa dalle competizioni ha riaccolto nel suo staff il preparatore atletico Umberto Ferrara (che era stato allontanato insieme al fisioterapista Giacomo Naldi dopo il caso di positività al Clostebol), si presenta in Ohio con uno ‘score’ da fenomeno. Il bilancio in questo 2025 è di 26 vittorie a fronte di sole 3 sconfitte. Nei cinque tornei che ha disputato Jannik ha centrato il bis all’Australian Open a Melbourne (battendo Zverev), ha raggiunto per la prima volta la finale sia agli Internazionali d’Italia a Roma (fermato da Alcaraz) che al Roland Garros (sconfitto sempre dallo spagnolo, nonostante tre match-point), mentre ad Halle – dov’era il campione uscente – si è fatto sorprendere da Bublik negli ottavi. Poco più di tre settimane più tardi, però, è arrivato lo storico trionfo sull’erba dell’All England Club, superando proprio il bicampione in carica Alcaraz. E ora la sfida si rinnova.