Jannik Sinner, primo allenamento a Cincinnati in vista del Masters 1000

Jannik Sinner è arrivato a Cincinnati, pronto a tornare in campo dal 7 agosto per l’ottavo Masters 1000 della stagione, un torneo in cui è anche il campione in carica. Dopo il recente trionfo sull’erba di Wimbledon, il tennista italiano vuole continuare a stupire anche sul cemento dell’Ohio. Appena sbarcato negli Stati Uniti, il numero uno al mondo ha subito effettuato una sessione di allenamento, dimostrando come il suo feeling con la racchetta e il suono della palla resti sempre una vera e propria musica per gli appassionati. Sul profilo social di @CincyTennis è stato pubblicato un video che mostra il talento e la concentrazione dell’azzurro mentre si prepara per questo importante appuntamento. A Cincinnati tutti gli occhi sono puntati sul leader della classifica Atp, pronto a difendere il titolo e a regalare ancora grandi emozioni.