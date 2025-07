Berrettini si allena con Sinner, sorrisi e speranze per l’Us Open

Il romano in campo con “il migliore” lancia segnali che fanno ben sperare i suoi fan in vista dell’ultimo torneo stagionale dello Slam

Matteo Berrettini si allena con Jannik Sinner e fa sorridere i suoi fan che sperano di vederlo in campo all’Us Open, quarto e ultimo torneo stagionale dello Slam al via il 24 agosto. “Step by step with the best”, passo dopo passo con il migliore, scrive Berrettini in un post su Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae sorridente durante il suo allenamento a Montecarlo con l’amico Sinner.

La crisi dopo Wimbledon, i forfait e il gossip

Una foto che trasmette sollievo e ottimismo ai tifosi che l’hanno visto incupito e che l’hanno ascoltato confessare tutti i suoi dubbi dopo la sconfitta a Wimbledon contro il polacco Majchrzak al quinto set. “Sono stanco, devo decidere cosa fare del mio futuro”, diceva il romano. Da quel momento, il primo italiano di sempre capace di raggiungere la finale a Wimbledon in campo non si è più visto. Non si è iscritto a Kitzbuhel e Gstaad, dove l’anno scorso ha trionfato completando la doppietta riuscita quest’anno a Alexander Bublik. Poi si è cancellato anche dai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati. Berrettini ora è fuori dalla top 50 del ranking Atp.

Non ha pubblicato video di allenamenti nelle ultime settimane, ha fatto parlare di sé più per ragioni extra-tennistiche, ma è bastata questa foto con Sinner per riportare l’attenzione su di lui e su quello che è in grado di fare in campo.

I tifosi sperano di vederlo in azione allo Us Open anche per dimenticare il ricordo dell’urlo di dolore per la caviglia storta in modo innaturale due anni fa contro il francese Arthur Rinderkech.

L’amicizia con Sinner

La foto postata oggi sui social conferma una volta di più l’amicizia tra Sinner e Berrettini, gli alfieri dell’Italia che l’anno scorso ha trionfato per il secondo anno consecutivo in Coppa Davis a Malaga. “Io e Matteo vediamo le cose in modo simile – spiegava allora Sinner -Siamo vicini, anche se siamo arrivati al top per percorsi diversi: siamo simili, la nostra amicizia è tutta naturale, ed è bello in un circuito in cui passi fuori oltre 40 settimane all’anno”.

“Sto prendendo spunto dalla sua voglia di migliorare sempre, anche se lo guardi e ti chiedi cosa ci sia da migliorare” spiegava Matteo, che raccontava anche della promessa dopo il trionfo del 2023 vissuto solo come spettatore d’eccezione. “Jannik mi disse: voglio vincerla con te prima o poi. Ma siccome siamo competitivi, l’abbiamo fatto subito”.