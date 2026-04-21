Energia, Meloni: "Non è passeggiata, servono pragmatismo e apertura mentale"

“Se non ci si rende conto di qual è la situazione nella quale noi ci stiamo muovendo e che non è esattamente una passeggiata, forse neanche così passeggera anche se la guerra finisse oggi e non contromanovriamo con un po’ di pragmatismo e un po’ di apertura mentale, temo che il problema sia più significativo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della sua visita al Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera. “C’è anche il tema dei prezzi e dell’energia che è un’iniziativa che noi continuiamo a seguire a vari livelli con un decreto che è stato molto coraggioso, l’ultimo operato dal governo, sul quale abbiamo avuto il plauso del mondo produttivo, anche se le grandi aziende produttrici non sono state così entusiaste. Però c’è un pezzo di quel decreto che viaggia su alcune autorizzazioni europee e credo che adesso la sfida vada portata in Europa sul tema degli Ets, sul tema del Cbam”, ha sottolineato.