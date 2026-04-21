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martedì 21 aprile 2026

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Corriere della Sera, due donne alla direzione del quotidiano

Corriere della Sera, due donne alla direzione del quotidiano
La sede del Corriere della Sera a Milano, in via Solferino. (Foto: Archivio)
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Barbara Stefanelli e Fiorenza Sarzanini guideranno rispettivamente le sedi di Milano e Roma

RCS MediaGroup annuncia la nomina di Barbara Stefanelli, già vicedirettrice vicaria di Corriere della Sera e direttrice di 7, e di Fiorenza Sarzanini, già vicedirettrice, a condirettrici di Corriere della Sera, rispettivamente dalle sedi di Milano e Roma. Il vicedirettore Venanzio Postiglione assumerà invece la direzione del settimanale 7 e proseguirà nel ruolo di editorialista del quotidiano e di responsabile delle attività legate alle celebrazioni dei 150 anni del giornale. “Le nuove nomine, che troveranno efficacia dalla metà di maggio 2026, aprono a un percorso di successivi cambiamenti che coinvolgeranno il gruppo dirigente del quotidiano, il suo assetto organizzativo e i progetti editoriali volti all’ulteriore rafforzamento di Corriere della Sera“, si legge in una nota.

Le nomine di Barbara Stefanelli e di Fiorenza Sarzanini a condirettrici di Corriere della Sera confermano e valorizzano le grandi capacità già dimostrate dalle due colleghe nei rispettivi ruoli“, dichiara il direttore Luciano Fontana. “Questo rafforzamento della direzione del giornale consentirà di aprire e governare al meglio un’ulteriore e rilevante fase di innovazione del quotidiano. Allo stesso modo la promozione di Venanzio Postiglione alla direzione di 7 consentirà al settimanale già leader in Italia tra i news magazine di proseguire con una nuova stagione di sviluppo e di successi, che gli permetteranno anche di consolidare i risultati già molto positivi ottenuti”.

Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup, afferma: “Corriere della Sera, in un contesto di mercato sempre più sfidante e articolato, con queste nomine pone le basi per dare il via a un nuovo e importante processo di sviluppo che coinvolgerà tutto il quotidiano e i suoi giornalisti. Una nuova fase, come quella iniziata già a partire dal 2016 con corriere.it che è stato capace di raggiungere una customer base di oltre 780.000 abbonamenti digitali. A Barbara Stefanelli, Fiorenza Sarzanini e Venanzio Postiglione i miei migliori auguri di buon lavoro”.

Paita (Iv): “Buon lavoro a Stefanelli, Sarzanini e Postiglione”

“Congratulazioni e buon lavoro a Barbara Stefanelli e Fiorenza Sarzanini, nominate condirettrici del Corriere della Sera. Due giornaliste di razza e straordinarie professioniste che, nella nuova posizione, sapranno valorizzare ancora di più il quotidiano di via Solferino. Buon lavoro a Venanzio Postiglione, promosso alla direzione del settimanale 7, un’altra testata storica e importante nel panorama informativo del nostro Paese”, ha affermato in una nota la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

Boschi (Iv): “Due donne condirettrici del Corriere è una buona notizia”

La nomina di Barbara Stefanelli e Fiorenza Sarzanini a condirettrici del Corriere della Sera è una buona notizia sia per il valore professionale delle due giornaliste sia per il segnale che viene dato a tutto il settore dell’informazione con due donne al vertice”, ha dichiarato la presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, che sottolinea: “L’Italia ha bisogno di vedere le donne nei luoghi in cui si decide, si scrive, si racconta il Paese. Il giornalismo non fa eccezione. Stefanelli e Sarzanini hanno costruito questa opportunità con il lavoro e con capacità. A Barbara Stefanelli e Fiorenza Sarzanini – conclude – i miei auguri più sinceri”.

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