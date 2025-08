Home > Sport > Tennis > Atp Toronto 2025, italiani in campo: gli orari e dove vederli in tv

Oggi, 1 agosto 2025, diversi gli italiani in campo all’Open del Canada. Ieri, 31 luglio 2025, giornata nera per gli azzurri in gara all’Atp Toronto 2025. Eliminato ieri sera Lorenzo Musetti, mentre nella notte Matteo Arnaldi non riesce a spuntarla contro Zverev.

I match degli azzurri in campo oggi

h. 20 – Gonzalez Molteni vs BOLELLI VAVASSORI

a seguire – Heliovaara Patten vs MUSETTI SONEGO

h. 18.30 – Rublev vs SONEGO

h. 23 – COBOLLI vs Marozsan

Musetti eliminato

Alex Michelsen, n. 34 del mondo, firma la prima grande sorpresa del National Bank Open presented by Rogers (ATP Masters 1000 – montepremi 9.193 540 dollari) eliminando al terzo turno la testa di serie n. 3 Lorenzo Musetti. Non è bastato all’azzurro, n. 10 al mondo, un ottimo set d’apertura, con l’americano (n. 26 del seeding) impostosi per 3-6, 7-6(4), 6-4 al settimo match point.

Fuori anche Arnaldi

Quasi tre ore di partita non sono sufficienti a Matteo Arnaldi per rovesciare il pronostico e battere il numero 1 del seeding Alexander Zverev al terzo turno dell’Open del Canada. La super sfida di Toronto premia il tedesco, vittorioso in rimonta per 67 63 62 in 2 ore e 46 minuti di gioco.

Primo set pirotecnico dai grandi rovesciamenti di fronte: avvio con Arnaldi molto solido alla battuta e Zverev più imballato e a cui servono 14 punti per tenere il primo turno di battuta. Sul 2 pari il ligure salva tre palle break, ma affonda sulla quarta lanciando avanti Zverev per 4-2. Arnaldi salva due palle del doppio break e poi sul 4-3 recupera lo svantaggio riprendendo il rivale sul 4 pari. Sul 5-4 Arnaldi manca due set point, poi salva una palla break che manderebbe Zverev a servire per il set e infine si prende meritatamente il tie-break conquistandolo per 7 punti a 5.

La reazione di Zverev è immediata: 3-0 a inizio di secondo set, poi palla del contro break annullata dal tedesco sul 3-1 e facile pareggio dei conti con gli ultimi due turni di battuta del set tenuti a zero. Nella terza frazione Arnaldi accusa la stanchezza, il suo serbatoio segna rosso, salva tre palle break nel terzo game, poi affronta del quinto senza più avere la forza di reagire.

Dove vedere gli italiani in tv

Sarà possibile vedere in tv le partite degli italiani e le altre in programma oggi su Sky: diretta dalle ore 17 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max. Il Masters 1000 di Toronto sarà live anche in streaming su NOW. Sky Sport Tennis è sempre il ‘campo centrale’ dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi.