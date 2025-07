Atp Toronto 2025, il 31 luglio Musetti-Michelsen e Arnaldi-Zverev: orario, dove vederlo in tv

Al torneo Atp Toronto 2025 oggi tornano in campo Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Dopo il buon esordio contro l’australiano James Duckworth, il carrarino numero 10 del ranking Atp affronta lo statunitense Alex Michelsen, testa di serie numero 26 e numero 34 del mondo, nel terzo turno del tabellone del singolare maschile al Masters 1000 canadese.

Orari e precedenti

Il match Musetti-Michelsen apre il programma odierno sul campo Centrale alle ore 12.30 locali, le 18.30 in Italia. Non ci sono precedenti tra i due. L’azzurro sembra essersi completamente ristabilito dopo i problemi fisici che lo hanno segnato la sua stagione sull’erba e ora cerca il pass per gli ottavi contro il 20enne americano, giunto al terzo turno battendo in due set il qualificato cileno Barrios Vera. In carriera, Michelsen ha giocato e perso tre finali nel circuito Atp, l’ultima un anno fa a Winston-Salem contro Lorenzo Sonego. Un solo successo per lui contro un top ten, ottenuto contro l’australiano Alex De Minaur a Los Cabos lo scorso anno.

Sempre sul campo Centrale, con inizio non prima delle ore 19 locali (l’1 di notte in Italia), è in programma la sfida tra Arnaldi (numero 32 del seeding) e il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1. Dopo aver superato in tre set l’australiano Tristan Schoolkate, il sanremese dovrà ora misurarsi per la seconda volta in carriera e in stagione con Zverev, numero 3 Atp, che l’ha battuto nell’Atp 500 di Acapulco. E’ l’unico precedente tra i due giocatori.

Arnaldi proverà ad ottenere la sesta vittoria contro un Top 10 nel match di secondo turno contro Zverev, che punta invece alla vittoria numero 500 in carriera nel circuito Atp.

Il tedesco ha sconfitto nel turno precedente Adam Walton con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-4.

Dove vedere gli italiani in tv, pronostici

Sarà possibile vedere in tv le partite dei due italiani e le altre in programma oggi su Sky: diretta dalle ore 17 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max. Il Masters 1000 di Toronto sarà live anche in streaming su NOW. Sky Sport Tennis è sempre il ‘campo centrale’ dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi.

Per i bookmaker, come riporta Agipronews, Musetti ha un compito alla portata contro Alex Michelsen, mai affrontato in carriera: vale infatti 1,62 su Goldbet e Better il trionfo di Musetti, mentre si sale a 2,21 per la vittoria dell’americano. Tra il set betting, comanda il 2-0 italiano a 2,43, seguito dal 2-0 Michelsen a 3,60. Una vittoria di Musetti in tre set è offerta a 3,85, mentre quella dell’americano paga 4,90.

Compito in salita, invece, per Matteo Arnaldi, opposto ad Alexander Zverev, testa di serie numero 1: il tedesco – vincitore dell’unico precedente tra i due giocato quest’anno ad Acapulco – parte avanti a 1,25, con Arnaldi trionfante offerto invece a 3,70. Un successo del numero 3 Atp in due set è in vantaggio a 1,74 sulla lavagna degli esperti, seguito dal 2-1 a quota 3,50. Si sale invece a 6,60 per il 2-Arnaldi, con il 2-1 a 7,40.

In ottica titolo, infine, gli esperti prevedono un testa a testa proprio tra Zverev, proposto a 5,50 e l’americano Taylor Fritz, offerto a 6. Chiude il podio l’australiano Alex De Minaur, il cui primo Master 1000 in carriera varrebbe 9 volte la giocata. Più lontani gli italiani: la vittoria di Lorenzo Musetti è opzione data a 26, mentre si sale a 31 per Flavio Cobolli e addirittura a 101 per Lorenzo Sonego.

I risultati del Masters 1000 di Toronto

Intanto, ieri e nella notte italiana si sono giocate altre tre partite con azzurri in campo. Lorenzo Sonego ha battuto in due set il cinese il cinese Yunchaokete Bu per 6-1, 6-4 in un’ora e 20 di gioco.

Flavio Cobolli ha vinto in tre set contro il canadese Alexis Galarneau negli Atp di Toronto con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 in due ore e 27 minuti di gioco. Matteo Gigante è stato sconfitto dall’altro canadese Gabriel Diallo per 6-3, 7-6 (7-5), in un’ora e 48 minuti di gioco.

Questi tutti i risultati del secondo turno del singolare maschile: