Atp Toronto 2025, Musetti eliminato da Michelsen al 3° turno

Alex Michelsen, n. 34 del mondo, firma la prima grande sorpresa del National Bank Open presented by Rogers (ATP Masters 1000 – montepremi 9.193 540 dollari) eliminando al terzo turno la testa di serie n. 3 Lorenzo Musetti. Non è bastato all’azzurro, n. 10 al mondo, un ottimo set d’apertura, con l’americano (n. 26 del seeding) impostosi per 3-6, 7-6(4), 6-4 al settimo match point.

Michelsen per la prima volta agli ottavi di un 1000

Si ferma così a quattro la striscia di ottavi di finale consecutivi nei “1000” per Musetti, che ci era sempre riuscito tra il Miami Open e gli Internazionali BNL d’Italia. Per Michelsen, che ha ottenuto la seconda vittoria in carriera su un Top 10, sarà invece la prima apparizione negli ultimi 16 in un torneo di questo livello.