Notre-Dame de Paris torna a Napoli: il musical al PalaPartenope dal 28 ottobre

È stato presentato questa mattina, sul tetto panoramico del Duomo di Napoli, il ritorno in Campania di Notre Dame de Paris. Lo spettacolo sarà in scena al PalaPartenope dal 28 ottobre al 3 novembre, prima di proseguire il tour nelle altre città italiane. “C’è tanta Napoli, tanto Sud, nella storia e nella creazione di Notre Dame de Paris. Musicalmente Riccardo Cocciante ha sempre una grandissima predilezione per la nostra cultura musicale, per la nostra musica. Il messaggio di attualità credo sia appunto l’esclusione, di cui molti dei personaggi si sentono vittime”, ha spiegato Angelo Del Vecchio, interprete di Quasimodo e Clopin. “Tutta la nostra musica proviene da due genitori: uno è l’opera lirica e l’altra è la musica napoletana. Chiunque componga in Italia è gioiosamente condizionato da questa tradizione. Il nostro copione è quasi ricalcato proprio sul mondo della sceneggiata: se voi pensate che ci sta “’a bella”, “’o malamente”, “’o scartellato”, ci stanno proprio tutti i personaggi tipici di questa tradizione napoletana”, ha affermato Vittorio Matteucci, interprete di Frollo. “La forza dello spettacolo è sicuramente racchiusa nelle musiche. Poi c’è tutto il team creativo che ha portato questa nuova ventata di spettacolo: le luci, gli acrobati, insomma, non se ne vedevano tanto in giro. Questa energia in scena ha cambiato un po’ il teatro italiano. La gente si è affezionata, sono ormai quattro generazioni che ci seguono. E pensate che lo spettacolo non è cambiato per niente”, ha aggiunto Graziano Galatone, interprete di Febo de Chateaupers.