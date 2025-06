La sfida di oggi vale un posto in semifinale. Nei precedenti è avanti l'americano: ecco cosa è successo a Cincinnati

Al Roland Garros 2025 Lorenzo Musetti affronta oggi, martedì 3 giugno, l’americano Frances Tiafoe: in palio un posto in semifinale nello Slam sulla terra rossa di Parigi. La partita chiude il programma diurno sul Philippe-Chatrier (ecco dove vederla in tv) che si apre alle ore 11 con la sfida Sabalenka-Zheng, seguita dall’altro quarto del tabellone femminile tra Svitolina e Swiatek. Musetti arriva alla sfida con Tiafoe dopo aver battuto il danese n.12 del mondo Holger Rune in 4 set, mentre lo statunitense ha avuto la meglio sul tedesco Altmaier in tre set. Il vincente di Musetti-Tiafoe affronterà in semifinale uno tra lo spagnolo Alcaraz, numero 2 del mondo, e lo statunitense Paul.

I precedenti, la polemica del ‘too small’

Nei precedenti tra Musetti e Tiafoe, l’americano è avanti per 3-2. Musetti ha vinto l’unico scontro diretto sulla terra nel 2023 al Masters 1000 di Roma, Tiafoe si è aggiudicato le ultime due sfide. L’ultimo precedente al Masters 1000 di Cincinnati si è tra l’altro concluso con un gesto di Tiafoe che ha generato non poche polemiche tra i fan di Musetti. Dopo essersi imposto in due set, Tiafoe si è lasciato andare con la mano al gesto del ‘too small’, molto utilizzato dai giocatori di basket in Nba, che vuol dire ‘troppo piccolo’: un modo per rimarcare la differenza di qualità e livello rispetto all’avversario.

Le gerarchie nel frattempo sembrano decisamente cambiate. Musetti è reduce dalla semifinale agli Internazionali di Roma 2025, battuto solo da Alcaraz poi vincitore del torneo, e da diversi mesi sta esprimendo un ottimo tennis che lo ha portato a fare il suo ingresso per la prima volta nella top ten del ranking Atp.

“Lo conosco bene, abbiamo giocato spesso contro ma mai in uno Slam. Ha talento e sa essere molto pericoloso ma credo di avere i mezzi per dargli fastidio”, ha detto Musetti parlando di Tiafoe dopo il match vinto contro Rune. E sul momento magico che sta vivendo in campo: “Ho messo più ordine in quel che faccio in campo, ho iniziato a lamentarmi meno e a pensare di più”.

I pronostici dei bookie

Per i bookie, la vittoria di Musetti contro Tiafoe è decisamente probabile. Il passaggio del turno da parte del carrarino, secondo quanto riporta bwin è infatti concesso soltanto a 1.20, mentre l’impresa di Tiafoe vale 4.33 volte la posta. Musetti che si porta a casa il primo set è dato a 1.40 e l’eventualità che se lo aggiudichi lo statunitense è bancata a 2.70. Per quanto concerne il risultato esatto, il 3-0 per l’azzurro è in lavagna 2.10, mentre il 3-1 e il 3-2 sono concessi rispettivamente a 3.75 e 6.50. Quota di 10.00 per uno 0-3 in favore di Tiafoe, e l’1-3 e il 2-3 sono bancati nell’ordine a 11.50 11.00.

Due italiani ai quarti a Parigi, ecco quando

Per la nona volta l’Italia è riuscita a qualificare contemporaneamente due giocatori ai quarti di finale del singolare maschile di una prova del Grande Slam. Dopo Lorenzo Musetti, che ha battuto Holger Rune, è arrivato Jannik Sinner grazie al successo su Andrey Rublev.

Questi i precedenti:

Roland Garros 1948 (Gianni Cucelli superato da Frank Parker e Marcello Del Bello battuto da Budge Patty)

Roland Garros 1956 (Beppe Merlo vittorioso su Paul Remi e Nicola Pietrangeli superato da Lew Hoad)

Roland Garros 1960 (Nicola Pietrangeli vincitore su Andres Gimeno e Orlando Sirola vincitore su Barry MacKay)

Roland Garros 1973 (Adriano Panatta battuto da Tom Okker e Paolo Bertolucci superato da Niki Pilic)

Australian Open 2022 (Matteo Berrettini vincitore su Gael Monfils e Jannik Sinner sconfitto da Stefanos Tsitsipas)

US Open 2022 (Matteo Berrettini sconfitto da Casper Ruud e Jannik Sinner battuto da Carlos Alcaraz)

Wimbledon 2024 (Lorenzo Musetti vincitore su Taylor Fritz e Jannik Sinner sconfitto da Daniil Medvedev)

Australian Open 2025 (Lorenzo Sonego sconfitto da Ben Shelton e Jannik Sinner poi vincitore del torneo).

Per i bookie possibile finale tutta azzurra

Dal 1973 l’Italia non metteva due giocatori ai quarti di finale del Roland Garros. 52 anni dopo sono Lorenzo Musetti e Jannik Sinner i due protagonisti azzurri a Parigi, entrambi favoriti per un posto in semifinale. Musetti, per la prima volta tra i top-8 del torneo, come riportato da Agipronews, è avanti a 1,21 su Planetiwin365 nei confronti di Francis Tiafoe, avversario battuto solo due volte in cinque precedenti, ma dato vincente a 4,28. Quote rasoterra invece per Jannik Sinner contro la sorpresa del torneo Alexander Bublik: si gioca a 1,01 su Goldbet il successo del numero 1 del ranking contro il 12 della sorpresa kazaka.

Per quanto riguarda invece il successo finale, solita lotta a due Alcaraz-Sinner: comanda a 1,80 lo spagnolo, contro il 2,20 dell’italiano. Tra gli outsider Lorenzo Musetti, proposto a 21, mentre una finale tutta azzurra, si gioca a quota 6.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata