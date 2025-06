Immagine dall'archivio di Errani e Paolini

Jannik Sinner, reduce dalla vittoria con Rublev, vola intanto ai quarti

Ancora in campo diversi italiani al Roland Garros 2025 oggi, martedì 3 giugno 2025. Le prime a scendere in campo sono le azzurre del doppio femminile Errani-Paolini. Poi toccherà anche a Lorenzo Musetti. Altro match importante di giornata è quello tra T. Paul – C. Alcaraz.

Non gioca invece Jannik Sinner, reduce dalla vittoria con Rublev ieri sera, 2 giugno, e che vola dunque ai quarti di finale.

Tre gli italiani in campo oggi al Roland Garros 2025

Musetti se la vedrà con Tiafoe. Sara Errani e Jasmine Paolini invece se la vedranno con V. Kudermetova ed E. Mertens.

I match del singolo femminile

Nel singolo femminile non ci sono più italiane in campo. Oggi si giocano però due match importanti: Sabalenka-Zheng e Svitolina-Swiatek.

Jasmine Paolini è uscita agli ottavi proprio contro Svitolina.

Sinner ha battuto Rublev e vola ai quarti di finale

Jannik Sinner è voltao ai quarti di finale del Roland Garros 2025. L’azzurro continua il suo percorso netto e vince in tre set anche il suo match degli ottavi, contro il russo Andrey Rublev, numero 15 del ranking mondiale Atp. 6-1, 6-3, 6-4 il punteggio per Sinner in un match che è durato in totale due ore e un minuto. Nei quarti, l’italiano affronterà il kazako Bublik, che poche ore prima era stato autore di un’impresa contro il numero 5 del mondo Jack Draper.

Roland Garros 2025, dove vederlo

Il Roland Garros è trasmesso in esclusiva in Italia dai canali Discovery: Eurosport 1 e 2, visibili anche su Sky e Dazn, offrono la copertura dei match principali compresi quelli degli italiani. In streaming, su Discovery+, c’è invece la diretta integrale di tutti i match da tutti i campi del torneo.

