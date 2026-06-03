Il Principe William si trasforma in barman per un giorno e serve birra al bancone

Il principe William si è messo dietro al bancone del ‘Prince of Peckham’, pub del sud-est di Londra, servendo birra durante una visita dedicata alle iniziative sociali del locale. L’erede al trono britannico ha incontrato il gestore Clement Ogbonnaya e alcuni frequentatori del pub, soffermandosi in particolare sul ruolo che questi luoghi svolgono nelle comunità locali. “Adoro i pub“, ha detto William definendoli “il collante e il tessuto della comunità“. Aperto nel 2017, il ‘Prince of Peckham’ è diventato un punto di riferimento del quartiere grazie anche a iniziative come il ‘Chatty Patty’, un club della colazione pensato per chi vive da solo o desidera semplicemente avere più occasioni di socialità.