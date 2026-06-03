Hong Kong, artista commemora le vittime di piazza Tiananmen con un lungo filo rosso

Un filo rosso lungo 6 metri e 40 centimetri per ricordare le vittime di piazza Tiananmen. È l’azione simbolica messa in scena a Hong Kong dall’artista performativo Sanmu Chen alla vigilia del 37° anniversario della repressione del 4 giugno 1989 a Pechino. Chen ha tentato di legare il filo a un cartello stradale nel quartiere di Causeway Bay, vicino al parco che per decenni ha ospitato la tradizionale veglia in memoria delle vittime. Il riferimento alla data del 4 giugno è rappresentata nella lunghezza dell’installazione. L’artista è stato però fermato e perquisito dalla polizia prima di essere rilasciato. Per decenni Hong Kong è stato l’unico luogo della Cina a ospitare commemorazioni pubbliche su larga scala per Tiananmen. Dal 2020 le veglie sono state vietate e gli spazi per ricordare quell’evento si sono progressivamente ridotti.