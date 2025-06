L'azzurro continua il suo percorso netto: 6-1, 6-3, 6-4 il punteggio contro il russo

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. L’azzurro continua il suo percorso netto e vince in tre set anche il suo match degli ottavi, contro il russo Andrey Rublev, numero 15 del ranking mondiale Atp. 6-1, 6-3, 6-4 il punteggio per Sinner in un match che è durato in totale due ore e un minuto. Nei quarti, l’italiano affronterà il kazako Bublik, che poche ore prima era stato autore di un’impresa contro il numero 5 del mondo Jack Draper.

72 – Jannik Sinner has claimed a 72nd Men’s Singles match win at a Grand Slam event, surpassing Fabio Fognini (71) for the most of any Italian in the Open Era. Leader. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/vi74YQE68R

— OptaAce (@OptaAce) June 2, 2025