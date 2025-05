Lo spagnolo ha battuto il tennista toscano in due set 6-3 7-6

Gli Internazionali Roma 2025 hanno il primo finalista del torneo: è Carlos Alcaraz per la prima volta in carriera all’ultimo atto del Masters 1000 italiano. Il giovane talento spagnolo ha conquistato il Foro Italico battendo l’italiano Lorenzo Musetti in una semifinale molto attesa caratterizzata, a tratti, anche dal forte vento. Leggi qui la cronaca del match.

Alcaraz: “Condizioni difficili, felice per mia prima finale a Roma”

“Musetti è un grande giocatore e ha giocato bene per tutto il torneo, le condizioni non erano facili con il vento. Ho provato a fare del mio meglio e ho giocato un buon match. Sono felice per la mia prima finale a Roma e per come ho gestito le parite fino a questo momento”. Così Carlos Alcaraz dopo aver battuto Musetti e conquistato la finale degli Internazionali Roma 2025. “Siamo due giocatori che cambiano spesso ritmo, mentre questa volta sono dovuto essere molto concreto per vincere, la mia solidità ha fatto la differenza oggi”, ha concluso lo spagnolo.

Carlos Alcaraz in finale, contro chi giocherà lo spagnolo

Alcaraz ha mostrato tutta la sua classe e determinazione contro Musetti, superandolo in due set con un gioco aggressivo e un’ottima strategia tattica. Questa vittoria gli permette di accedere alla finale degli Internazionali Roma 2025, dove affronterà uno tra Jannik Sinner e l’americano Tommy Paul. Lorenzo Musetti, pur combattivo e applauditissimo dal pubblico italiano, è riuscito solo a tratti a contrastare la solidità e la forza dello spagnolo che ora attende di conoscere l’avversario contro cui si giocherà il titolo.

𝐑𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐍𝐨. 1️⃣#IBI25

Carlos Alcaraz, le statistiche agli Internazionali 2025 Roma

Carlos Alcaraz, primo finalista agli Internazionali Roma 2025, si è distinto per numeri impressionanti durante tutto il torneo. Con un servizio efficace che gli ha garantito oltre il 70% di prime palle in campo, e una percentuale di punti vinti sulla prima di servizio superiore al 75%, il numero due del mondo ha dimostrato grande solidità. Inoltre, il giovane spagnolo ha fatto registrare un alto numero di vincenti e un basso tasso di errori non forzati, confermando il suo dominio in campo. La sua capacità di convertire palle break, con una percentuale superiore al 60%, è stata decisiva nelle fasi chiave, soprattutto nella semifinale contro Lorenzo Musetti. Questi dati sottolineano il motivo per cui Alcaraz è uno dei favoriti per la vittoria finale agli Internazionali Roma 2025.

Statistiche di Carlos Alcaraz: tornei vinti e finali giocate prima degli Internazionali Roma 2025

Carlos Alcaraz si presenta all’ultimo atto della finale capitolina con un palmarès impressionante nonostante la sua giovane età. Prima di arrivare a Roma, lo spagnolo ha conquistato 18 titoli ATP, tra cui sei Masters 1000, sei Atp Tour 500, due Atp Tour 250 e ben quattro Slam: due Wimbledon, uno Us Open e un Rolland Garros. Inoltre, Alcaraz ha giocato un totale di 24 finali ATP in carriera, confermandosi uno dei giovani più vincenti e consistenti del circuito maschile. Questi numeri testimoniano la sua ascesa vertiginosa nel tennis mondiale e lo rendono uno dei grandi favoriti per la vittoria agli Internazionali Roma 2025.

