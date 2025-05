Torna in campo Jannik Sinner contro Gasquet, derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi

Dopo le vittorie di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini e l’impresa di Matteo Gigante contro Tsitsipas, continua oggi 29 maggio il secondo turno del Roland Garros 2025 di tennis. Torna in campo Jannik Sinner contro Richard Gasquet e si segnala anche il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Ecco il programma di oggi.

Roland Garros 2025, gli italiani in campo il 29 maggio

Tabellone maschile

Il match più atteso è quello di Jannik Sinner, che giocherà non prima delle 13:30 sul Court Philippe-Chatrier contro il francese Richard Gasquet (n.166 nel ranking Atp)

Sul Court 6 si terrà il derby tutto italiano tra Flavio Cobolli (n. 26 Atp) e Matteo Arnaldi (n.36): si preannuncia una sfida equilibrata e appassionante. Si gioca non prima delle 14.

Tabellone femminile

Sul Court 6, alle ore 12:30, sarà di scena Elisabetta Cocciaretto (n. 89 Wta) contro la russa Ekaterina Alexandrova (n.20 Wta).

Roland Garros 2025, gli altri match del 29 maggio

Tra gli altri match di rilievo previsti per il 29 maggio:

Tabellone maschile

Sul Philippe-Chatrier alle 20:15 si sfideranno il francese Gael Monfils (n. 42 Atp) e il britannico Jack Draper (n.5 Atp)

(n.5 Atp) Sul Suzanne-Lenglen alle 14:30 Novak Djokovic (n. 6 Atp) affronterà Corentin Moutet (n. 73 Atp)

(n. 6 Atp) affronterà Corentin Moutet (n. 73 Atp) Alexander Zverev (n. 3 Atp) vs Jesper De Jong (n.88 Atp) – Court Simonne-Mathieu, ore 12:30

(n. 3 Atp) vs Jesper De Jong (n.88 Atp) – Court Simonne-Mathieu, ore 12:30 Jaume Munar (n. 57 Atp) vs Arthur Fils (n. 14 Atp) – Court Suzanne-Lenglen, ore 11:00

Tabellone femminile

Ann Li (n. 55 Wta) vs Jessica Pegula (n. 3 Wta) – Court Philippe-Chatrier, ore 12:00

(n. 3 Wta) – Court Philippe-Chatrier, ore 12:00 Madison Keys (n. 8 Wta) vs Katie Boulter (n.38 Wta) – Court Philippe-Chatrier, ore 15:30

(n. 8 Wta) vs Katie Boulter (n.38 Wta) – Court Philippe-Chatrier, ore 15:30 Coco Gauff (n. 2 Wta) vs Tereza Valentova (n. 172 Wta) – Court Suzanne-Lenglen, ore 13

(n. 2 Wta) vs Tereza Valentova (n. 172 Wta) – Court Suzanne-Lenglen, ore 13 Barborà Krejcikova (n. 15 Wta) vs Veronika Kudermetova (n. 46 Wta) – Court 14, ore 13:00

Roland Garros 2025, dove vederlo

Il Roland Garros è trasmesso in esclusiva in Italia dai canali Discovery: Eurosport 1 e 2, visibili anche su Sky e Dazn, offrono la copertura dei match principali compresi quelli degli italiani. In streaming, su Discovery+, c’è invece la diretta integrale di tutti i match da tutti i campi del torneo.

