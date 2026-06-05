James Handy, accoltellato a morte l’attore statunitense: aveva 81 anni

L’attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite da arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell’attore. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione dopo una chiamata al 911, durante la quale una persona aveva dichiarato di voler uccidere qualcuno. Giunti sul posto, hanno trovato l’81enne nel giardino antistante la casa, privo di sensi e con una ferita al petto. Trasportato in ospedale, Handy è stato successivamente dichiarato morto.

Le autorità hanno arrestato il 44enne Michael Gledhill con l’accusa di omicidio. Gledhill, figlio della compagna di Handy e residente nell’abitazione insieme alla madre, ha dichiarato agli agenti di essere la persona che stavano cercando. Nato a New York, Handy ha lavorato nel cinema e in televisione ed è noto per le sue apparizioni nel film ‘Jumanji’ (1995) e, più recentemente, in ‘Top Gun: Maverick’ (2022).

La filmografia di James Handy