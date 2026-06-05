Crans-Montana, i coniugi Moretti oggi davanti ai magistrati

E’ in programma oggi a Sion l’udienza più attesa all’inizio dell’inchiesta sull’incendio nel bar Constellation di Crans-Montana che ha causato 41 morti e oltre 100 feriti la notte di Capodanno. Sono messe a confronto le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale. In un primo tempo, riferiscono i media svizzeri, le procuratrici avevano convocato solo Jacques Moretti. Il francese doveva essere interrogato il 7 aprile, ma ha presentato un certificato medico e la sua audizione è stata quindi rinviata, senza fissare una nuova data. In un secondo momento le magistrate hanno deciso di convocare anche Jessica Moretti e di procedere così a un’udienza di confronto.

I due indagati dovranno chiarire le rispettive versioni sulla gestione della notte di Capodanno davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese Catherine Seppey e a oltre 70 avvocati delle parti civili. All’udienza, che si svolge al campus Energypolis, partecipa anche l’avvocato Romain Jordan, incaricato dal Governo italiano di costituirsi parte civile. Tra i presenti all’udienza anche Laetitia Brodard-Sitre, che ha perso il figlio Arthur nell’incendio.

Interrogato ex consigliere comunale

L’ex consigliere comunale Jérémie Rey ha accettato di rispondere alle domande degli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio del bar ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, in Svizzera, a differenza di altri imputati legati all’ex Comune di Chermignon che si sono avvalsi del diritto di rimanere in silenzio. Rey è stato consigliere comunale a Chermignon dal 2013 al 2016, prima della fusione che nel 2017 ha portato alla nascita dell’attuale Comune di Crans-Montana. All’epoca era a capo del dicastero dell’edilizia. Lo riporta Rts. Nel 2015 il bar ‘Le Constellation’ venne preso in gestione dai coniugi Moretti e fu oggetto di importanti lavori di ristrutturazione. Nonostante la portata degli interventi, il Comune non richiese la presentazione di una richiesta di costruzione e non ritenne necessario effettuare controlli approfonditi. Proprio questi lavori di ristrutturazione e la decisione di non effettuare un’ispezione sono al centro dell’audizione di Jérémie Rey.