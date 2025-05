Vittoria in tre set con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-4. L'azzurro affronterà il vincente tra Opelka e Navone

Lorenzo Musetti vola al terzo turno del Roland Garros 2025. L’azzurro numero 7 del ranking Atp ha battuto nel secondo turno il colombiano Daniel Galan, lucky loser del torneo, in tre set con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-4. La sua partita mentre sul campo Philippe Chatrier, nel tabellone femminile, Jasmine Paolini giocava nel suo secondo turno contro l’australiana Ajla Tomljanovic (n. 71), partita poi vinta in due set 6-3 6-3.

Musetti-Galan, la cronaca della partita

Primo set: 6-4 Musetti

Sotto il cielo grigio di Parigi, l’azzurro ottiene il primo break nel terzo game della partita e allunga sul 5-2 nel settimo con una palla corta sul 15-40. Il colombiano però recupera, accorcia sul 5-4 e ha anche la palla del 5 pari. Il carrarino non demorde, si porta a casa il lungo decimo game durato più di 4 minuti e si aggiudica il primo set per 6-4 in 48 minuti di gioco.

Secondo set: 6-0 Musetti

Senza storia il secondo set, vinto dal carrarino con un netto 6-0 in 27 minuti mentre la pioggia sul campo diventa sempre più forte. L’azzurro sfrutta i tanti errori gratuiti dell’avversario ma mette a segno anche tanti vincenti, e si porta a un set dal turno successivo.

Terzo set: 6-4 Musetti

Nel terzo set, Galan vince il primo game annullando tre palle break, ma è solo questione di tempo perché l’italiano si porti avanti: il break arriva nel quinto game sul 3-2. Interruzione del match per pioggia sul 5-3 per l’italiano, ma non basta a rallentare la corsa di Musetti. Game, set e match dopo 2 ore e 5 minuti complessivi di gioco.

Chi sarà l’avversario nel terzo turno

L’azzurro nel prossimo turno affronterà il vincente tra l’americano Reilly Opelka (n. 93 Atp) e l’argentino Mariano Navone (n. 97 Atp).

