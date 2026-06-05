Iran: “A Hormuz non imporremo pedaggi ma tariffe per servizi”. Mosca: “Usa non sanno come uscire dalla guerra” – la diretta

L’Iran ha dichiarato che cercherà di imporre tariffe di servizio per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz in cambio della garanzia della sicurezza delle imbarcazioni, anziché pedaggi. Teheran “non intende riscuotere tasse di passaggio, dazi di transito o pagamenti per i diritti di transito”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi in un’intervista all’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr. L’Iran, ha aggiunto, richiederà invece un risarcimento per i servizi prestati a fianco dell’Oman, tra cui assistenza alla navigazione, ricerca e soccorso, servizi di sicurezza e protezione, e servizi di bonifica ambientale in caso di inquinamento.

Guerra in Iran – la diretta Inizio diretta: 05/06/26 09:00 Fine diretta: 06/06/26 00:00